ينتظر المواطنين السعوديين بفارغ الصبر، قيام برنامج حساب المواطن بإيداع الدفعة 53 لشهر أبريل 2022، في حسابات المستفيدين، حيث أنه سوف يتم إيداع مبلغ الدعم في الحسابات البنكية للمستحقين اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022، وهو الموعد الرسمي لإيداع مبالغ الدعم كل شهر ميلادي.

حساب المواطن كيفية احتساب مبلغ الدعم وموعد صرف الدفعة 53 أبريل 2022:-

وقد حدد البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف الدفعة 53 أبريل 2022، حيث أكد على أنه سوف يتم الإيداع في حسابات المستفيدين البنكية يوم الأحد المقبل الموافق 10 أبريل 2022، مشيراً إلى أنه يمكن للمستفيدين من البرنامج، والذين صدرت لهم الأهلية بالمؤهل، معرفة قيمة مبلغ الدعم المخصص له من قبل البرنامج بشكل تقريبي وذلك من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، حيث يتم تحديد مبلغ الدعم المستحق للأسرة من خلال الأخذ في الاعتبار ما يلي:-

* إجمالي دخل الأسرة.

* أعمار التابعين.

*عدد أفراد الأسرة.

ويمكن من خلال الجداول الآتية معرفة مبلغ الدعم المستحق للأسرة، حيث يتم احتساب قيمة الدعم المستحق في ضوء الاعتبارات السابقة، كذلك فإن هناك حد مانع للحصول على هذا الدعم من قبل البرنامج، وذلك كما يلي:-

ويجب عليك عزيزي المستفيد الرئيسي رب الأسرة معرفة قيمة مبلغ المستحق للأسرة، وفي حالة ما إذا كان المبلغ المستحق لك أقل مما ترغب في الحصول عليه، سرعة القيام بتقديم اعتراض على ذلك، وذلك بعدما يعلن البرنامج عن فتح تقديم الاعتراض عن الدفعة الجديدة.

ويعد برنامج حساب المواطن، من أكثر برامج الدعم ليس في المملكة وحدها بل في كافة الدول المحيطة بالمملكة، وقد تم إنشاؤه منذ ما يقرب من خمس سنوات، من تقديم دعم مالي للأسر السعودية للتغلب على الآثار السلبية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة في السنوات الأخيرة، والتي جاء على رأسها حوكمة دعم البنزين والمياه والكهرباء، حيث تم تحرير أسعارها لتتناسب مع الأسعار العالمية لها.