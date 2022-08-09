حساب المواطن: في هذا الحالة يتم ايقاف الدعم سنتين أو استعادته

قبل أقل من 24 ساعة من صرف دعم حساب المواطن الدفعة 57، وجه برنامج حساب المواطن رسالة تنبيه وتحذير لكافة المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، حيث كشف عن عقوبة عدم الإفصاح عن أي معلومة أساسية يكون لها تأثير على أهلية الاستحقاق وتعمد اخفائها التي قد تصل إلى إيقاف الدعم عن المستفيد وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، أو استرداد ما حصل عليه دون حق.

حساب المواطن يحذر

وأوضح حساب المواطن أن عدم الإفصاح يترتب على كل من يقوم بتقديم معلومات أساسية مهمة مضللة، من أجل التحايل بهدف الحصول على الدعم المالي الشهري المقدم من البرنامج، وحينها يتم تطبيق المادة العشرين بحقه، التي تنص على: “إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا”.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 57

ومن المقرر أن يتم ايداع حساب المواطن الدفعة 57 في حسابات المستفيدين البنكية في صباح يوم الاربعاء الموافق 10 من شهر أغسطس الجاري، حيث أن عادة ما يتم ايداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الدعم ليوم قبله أو تأخيره ليوم بعده، في حال وافق يوم الايداع اجازة رسمية أو عطلة اسبوعية.

التسجيل في حساب المواطن الجديد

واليكم كيفية التسجيل في حساب المواطن الجديد: