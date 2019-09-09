حساب المواطن في تغريدة له منذ قليل يؤكد الإجراء تحت الصرف والمواطنون يستفسرون

منذ قليل وفي تغريدة له على تويتر أكد مسئولي حساب المواطن أن الإجراء تحت الصرف، وقد تساءل البعض عن معنى تلك الجملة وما المقصود بها، خاصة أنه في كل دفعة يدخل من ضمن المستحقين عدد كبير ممن قاموا بالتسجيل فيما قبل، وكان الرد من خدمة العملاء أن معنى ذلك أنه جاري إيداع المبالغ المُستحقة في البنك، وأن ذلك سوف يستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر ويمكن للمواطنين التوجه لصرفه.







حساب المواطن عن خصم البنوك







وقد تساءل أحد المواطنون عن أحقية قيام البنك بخصم مبالغ من القيمة التي من حق الفرد الحصول عليه، وذلك لتسديد متأخرات عليه سواء كانت أقساط قروض أو غيرها، وكان الرد من خدمة العملاء أنه لا يحق للبنك فعل ذلك، وأنه في حالة وقع هذا الأمر فعلى المواطن التقدم بشكوى فورية لمسئولي البنك، وإن لم يستجيبوا له خلال 72 ساعة، يقوم بالتوجه إلى مؤسسة النقد وتقديم تظلم من خلال هذا الرقم 8001256666.

هذا ومن المتوقع أن تشهد البنوك السعودية غداً زحامًا شديدًا، من أجل الحصول على قيمة حساب المواطن وفي الرد على استفسار آخر بشأن طالبة في الدبلوم تستفسر عن حالتها من استحقاق الدعم، وكانت الإجابة أنه في حالة كان عمرها أكثر من 18 عام، فهي تستحقه كمستقلة ولكن يجب تقديم ما يثبت استقلاليتها.







هذا وقد اشتكى عدد آخر من المواطنين من أن الدعم لم ينزل لهم، وأن بعضهم كان المبلغ أقل من المتوقع، وكانت الإجابات من خدمة العملاء بالتواصل معهم من خلال الخدمة الصوتية.