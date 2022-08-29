حساب المواطن: صرف دعم الدفعة 58 الأحد 11 سبتمبر

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، أن الدفعة القادمة، وتحمل رقم 58، سوف يتم صرفها للمستحقين يوم الأحد الموافق الحادي عشر من سبتمبر القادم، وأوضح حساب “خدمة المستفيدين عبر الحساب الرسمي الخاص به على موقع “تويتر”، أنه سوف يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله، أو بعده في حال إذا صادف اليوم العاشر عطلة نهاية الأسبوع.

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المتابعين، حيث قال: “إن أول دفعه له من الدعم كانت في اليوم العاشر من أغسطس، فهل ستكون الدفعة التالية بنفس التاريخ؟”، فأجاب البرنامج قائلا: “أنه سيتم صرف الدفعة الثامنة والخمسين يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر القادم (11 سبتمبر 2022م).

إذا كانت الحالة الاجتماعية (أرملة) ما الحل؟

في حال كان جميع الأبناء في عمر أقل من 18 عام، ففي هذه الحالة يتم رفع طلب عبر خدمة (صوتك مسموع) برقم الهوية، واختيار نوع الطلب الرئيس للتسجيل، ونوع الطلب الفرعي (التسجيل) لعائلة متوفي مسجل مسبقا، (أرملة ولديها تابعين) ثم إرسال المستندات المطلوبة.

وأوضح حساب المواطن السعودي، أنه في حالة إذا كانت الحالة الاجتماعية (أرملة)، فإنه يمكن التسجيل بهوية أكبر الأبناء، وإضافة الأم والتابعين بصفة (تابع معال)، وكذلك إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تكون متمثلة في (بطاقة العائلة، صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين).

المصدر/ عاجل.