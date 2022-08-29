أخبار السعودية

حساب المواطن: صرف دعم الدفعة 58 الأحد 11 سبتمبر

أحمد مراد

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، أن الدفعة القادمة، وتحمل رقم 58، سوف يتم صرفها للمستحقين يوم الأحد الموافق الحادي عشر من سبتمبر القادم، وأوضح حساب “خدمة المستفيدين عبر الحساب الرسمي الخاص به على موقع “تويتر”، أنه سوف يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله، أو بعده في حال إذا صادف اليوم العاشر عطلة نهاية الأسبوع.

حساب المواطن: صرف دعم الدفعة 58 الأحد 11 سبتمبر

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المتابعين، حيث قال: “إن أول دفعه له من الدعم كانت في اليوم العاشر من أغسطس، فهل ستكون الدفعة التالية بنفس التاريخ؟”، فأجاب البرنامج قائلا: “أنه سيتم صرف الدفعة الثامنة والخمسين يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر القادم (11 سبتمبر 2022م).

إذا كانت الحالة الاجتماعية (أرملة) ما الحل؟

تعرف على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم 1444

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية الدفعة 57 أغسطس 2022

في حال كان جميع الأبناء في عمر أقل من 18 عام، ففي هذه الحالة يتم رفع طلب عبر خدمة (صوتك مسموع) برقم الهوية، واختيار نوع الطلب الرئيس للتسجيل، ونوع الطلب الفرعي (التسجيل) لعائلة  متوفي مسجل مسبقا، (أرملة ولديها تابعين) ثم إرسال المستندات المطلوبة.

وأوضح حساب المواطن السعودي، أنه في حالة إذا كانت الحالة الاجتماعية (أرملة)، فإنه يمكن التسجيل بهوية أكبر الأبناء، وإضافة الأم والتابعين بصفة (تابع معال)، وكذلك إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تكون متمثلة في (بطاقة العائلة، صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين).

المصدر/ عاجل.

أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.