حساب المواطن خلال أيام صرف الدعم بالزيادة الملكية الثانية وسلم الرواتب الجديد

ينتظر الملايين من مواطني المملكة العربية السعودية صرف المخصصات المالية للدفعة 66 والزيادة الملكية المقررة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث يستفيد من دعم حساب المواطن قرابة 12 مليون سعودي\سعودية، وبالتزامن مع اقتراب الصرف يتساءل العديد من المستفيدين عن سلم الرواتب الحالي، وكذلك قيمة استحقاق كل من الفرد والأسرة، هذا ما سنوضحه بفقرات المقال، تابعونا للمزيد.

موعد صرف الدفعة 66

خلال أيام قليلة سيتم صرف الدعم الشهري من برنامج حساب المواطن للمستفيدين، حيث أنه من المقرر صرف الدعم يوم الأربعاء القادم الموافق 10 مايو 20 شوال 1444، والجدير بالذكر أن الدعم سيصرف للمستفيدين بالزيادة الملكية المقررة من خادم الحرمين الشريفين رمضان الماضي، وللشهر الثاني على التوالي، حيث أنه من المقرر انتهاء العمل بها بعد صرف رواتب الدفعة 68 المقرر صرفها يوليو القادم 2023.

حساب المواطن سلم الرواتب الجديد

يتساءل العديد من المستفيدين عبر مواقع التواصل والبحث عن حساب المواطن وسلم رواتبه الجديد، والجدير بالذكر أن الدعم يختلف من أسرة لأخرى وذلك وفقا لعدد الأفراد، وبشكل عام يمكن تحديد سلم الرواتب للفرد والتابع كما يلي:

يحصل الفرد الأساسي بالأسرة وكذلك الفرد المستقل على مبلغ دعم بقيمة 720 ريال سعودي.

كما يحصل التابع الأكبر من 18 سنة على دعم بقيمة 360 ريال سعودي.

أيضا يحصل التابع الأصغر من 18 سنة على دعم بقيمة 216 ريال.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

كذلك يرغب الكثير من المستفيدين من احتساب قيمة الدعم المستحق لأفراد الأسرة، وقد اطلق البرنامج رابط الحاسبة التقديرية لاحتساب قيمة الدعم، ويمكن استخدام الحاسبة باتباع الخطوات التالية:

الدخول لرابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني.

بعد ذلك اضغط على خدمات إلكترونية.

ثم اختر الحاسبة التقديرية.

أجب عن الأسئلة الظاهرة أمامك.

ثم أدخل البيانات المطلوبة.

وأخيرا اضغط على زر احسب.

هل يتم تمديد الزيادة الملكية مرة أخرى؟

وردت بعض الاستفسارات عبر موقع البرنامج، ومنها هل يتم تمديد الزيادة الملكية بعد انتهائها يوليو القادم، الحقيقة أنه منذ إعادة فتح التسجيل بالبرنامج يونيو 2022 والزيادة الملكية لم تنقطع على مدار عام تقريبا، ومن هنا يمكن القول بأنه ستصدر قرارات ملكية كريمة بتمديدها مرات أخرى، ولكن هذا مجرد رأي شخصي، ولكن وفقا لنص القرار الصادر تنتهي الزيادة الملكية بصرف رواتب الدورة 68.