حساب المواطن | رابط تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن

اعلن “برنامج حساب المواطن” عن اطلاق تطبيق تابع للبرنامج يمكن استخدامه على الأجهزة الذكية وعلى الهواتف، ونقدم لكم رابط تحميل “تطبيق حساب المواطن” ، والهدف من انطلاقة هو التيسير والتسهيل على المواطنين المستفيدين من الدعم المقدم من البرنامج وذلك ضمن إجراءات تطويرية ومواكبة التطورات التقنية التكنولوجية، للاطلاع على تفاصيل الدفعات وتفاصيل حالة الطلب المقدم، ومعرفة دراسة حالة الاهلية وحالة الاعتراض، بالاضافة الى الاطلاع على بيانات المستفيد والتابعين له، ونقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية رابط تحميل التطبيق.

تطبيق برنامج حساب المواطن

تم إطلاق تطبيق برنامج حساب المواطن لتحسين الخدمات المقدمة من البرنامج، كما وضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، انه تم إطلاق التطبيق فى خطوة تهدف الى رفع جودة خدمة المستفيدين ومواكبة التطوارت وتحسين الخدمة، ومساعدة المستفيدين على تصفح حساباتهم بكل سهولة ويسر ومتابعة النتائج الاهلية والدفعات فى كل شهر ، بالاضافة الى وجود خدمات أخري، ويمكن للمستفيدين تنزيل التطبيق والاستفادة من خدماته من خلال رابط تحميل تطبيق حساب المواطن بنظام “آي أو إس” من متجر جوجل بلاي، وتنزيله عبر الجوالات الذكية التي تعمل بنظام “آي أو إس” .

ويخدم برنامج حساب المواطن قطاع كبير من المواطنين السعوديين بهدف إعانتهم على الظروف الاقتصادية، وتحقيق حياة كريمة لهم، وتقديم الدعم لمستحقيه، ويتم دراسة الحالات المتقدمه لطلب مساعدة والتحقق من أهليتها، ويتم إستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط سواء لمقدم الطلب أو أحد التابعين، مع إمكانية تقديم طلب إعتراض للبرنامج .