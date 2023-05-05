حساب المواطن ينوه المستفيدين بموعد صرف دفعة مايو

أعلنت “خدمة المستفيدين” التابعة لـ “حساب المواطن” عن موعد صرف الدفعة الـ 66 لشهر مايو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأوضحت الخدمة أنه سيتم صرف دفعات “حساب المواطن” بشكل دوري لجميع المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال تزامن هذا اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع، سيتم صرف الدعم إن شاء الله قبلها بيوم أو بعدها بيوم، أي أنه سيتم صرف الدفعة الـ 66 في يوم الأربعاء الموافق لـ 10 مايو.

حياك الله ، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ "10 مايو " ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 5, 2023

يذكر أن برنامج “حساب المواطن” هو مبادرة حكومية تهدف إلى دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم دعم مالي شهري يتم صرفه بشكل دوري. ويستطيع المواطنون التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم المالي عبر الموقع الرسمي للبرنامج.

التسجيل في حساب المواطن

من أجل التسجيل في حساب المواطن، يجب اتباع هذه الخطوات:

1- الدخول إلى موقع حساب المواطن عن طريق الضغط على الرابط المرفق.

2- اختيار رمز تسجيل جديد.

3- تقديم رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكلمة المرور، ثم النقر على زر “حفظ”.

4- إدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة إلى جوالك عن طريق الرسائل النصية.

5- إدخال كلمة مرور جديدة.

6- قراءة الشروط المذكورة والموافقة عليها.

7- تحميل المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل.

8- استكمال المعلومات الشخصية الضرورية.

9- النقر على زر “إرسال الطلب” لإرسال البيانات وتأكيد التسجيل.