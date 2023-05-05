أخبار السعودية

حساب المواطن ينوه المستفيدين بموعد صرف دفعة مايو

أسماء صبري

أعلنت “خدمة المستفيدين” التابعة لـ “حساب المواطن” عن موعد صرف الدفعة الـ 66 لشهر مايو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حساب المواطن ينوه المستفيدين بموعد صرف دفعة مايو 1 5/5/2023 - 7:15 م

وأوضحت الخدمة أنه سيتم صرف دفعات “حساب المواطن” بشكل دوري لجميع المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال تزامن هذا اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع، سيتم صرف الدعم إن شاء الله قبلها بيوم أو بعدها بيوم، أي أنه سيتم صرف الدفعة الـ 66 في يوم الأربعاء الموافق لـ 10 مايو.

قد يهمك:

هل سيتم تغيير موعد صرف حساب المواطن لهذه الدفعة مايو 2023؟ وكيفية الاستعلام

متى يتم صرف ضعف الراتب لمستفيدي حساب المواطن 1444؟ وزارة الموارد البشرية توضح

يذكر أن برنامج “حساب المواطن” هو مبادرة حكومية تهدف إلى دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم دعم مالي شهري يتم صرفه بشكل دوري. ويستطيع المواطنون التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم المالي عبر الموقع الرسمي للبرنامج.

التسجيل في حساب المواطن

من أجل التسجيل في حساب المواطن، يجب اتباع هذه الخطوات:

1- الدخول إلى موقع حساب المواطن عن طريق الضغط على الرابط المرفق.

2- اختيار رمز تسجيل جديد.

3- تقديم رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكلمة المرور، ثم النقر على زر “حفظ”.

4- إدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة إلى جوالك عن طريق الرسائل النصية.

5- إدخال كلمة مرور جديدة.

6- قراءة الشروط المذكورة والموافقة عليها.

7- تحميل المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل.

8- استكمال المعلومات الشخصية الضرورية.

9- النقر على زر “إرسال الطلب” لإرسال البيانات وتأكيد التسجيل.

Avatar of أسماء صبري
أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات