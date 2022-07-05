حساب المواطن..خطوات التسجيل ورفع الوثائق بعد إعادة فتح التقديم في البرنامج

فوجيء المواطنين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية مساء يوم أمس الاثنين الموافق 4 يوليو 2022، بصدور أمر ملكياً من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بإعادة فتح التسجيل مرة أخرى في برنامج حساب المواطن بعد توقف التسجيل به منذ الدفعة 28 لشهر مارس 2020، حيث خصص الملك سلمان بن عبد العزيز دعماً مالياً إضافياً بقيمة 8 مليار ريال سعودي تخصص للمسجلين الجدد في حساب المواطن.

حساب المواطن.. كيفية التسجيل في البرنامج؟

حدد القائمين على برنامج حساب المواطن، مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين المستحقين للحصول على الدعم المنصرف بعد عودة التسجيل به مرة القيام بها، حتى يتم تسجيل بياناتهم ضمن الأسرة المستفيدة والمستحقة في الحصول على المبالغ المنصرفة من البرنامج وهذه الخطوات هي:-

يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني وذلك من خلال الدخول على البوابة الخاصة ببرنامج حساب المواطن.

يقوم المتقدم بإدخال البيانات مثل رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الجوال.

بعد إنشاء الحساب وإدخال البيانات المطلوبة سوف يستقبل المستفيد رسالة على رقم الجوال الخاصة به تتضمن كلمة السر المؤقتة حتي تكتمل عملية التسجيل في البرنامج.

بعد ذلك يمكن للمتقدم تغيير كلمة المرور حينما يريد ذلك.

يقوم المتقدم بالتأشير على الإقرار الخاص بأن البيانات المدخلة منه صحيحة ثم يتم تقديم طلب التسجيل.

يقوم برفع كافة الوثائق المطلوبة حيث سوف تظهر أمام طالب التسجيل كافة الوثائق التي يجب عليه أن يقوم برفعها.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات من أجل إكمال طلب التسجيل وهذه البيانات تشتمل على بيانات عامة، وبيانات العنوان، وبيانات الحساب البنكي، وبيانات التابعين، وبيانات الدخل، والبيانات الخاصة بالعقارات إذا كان يمتلك عقارات.

خطوات رفع الوثائق في حالة تسجيل طلب جديد لدي البرنامج:-