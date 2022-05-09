حساب المواطن..بدء إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين وحل مشكلة أنا مؤهل ولكن لم يصلني الدعم

تترقب الآلاف من الأسر السعودية نزول الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن في حساباتهم البنكية، خاصة بعدما أكد حساب خدمة المستفيدين بأنه سوف يتم إيداع الدفعة الجديدة وهي دفعة شهر مايو 2022 في الحسابات البنكية للمستفيدين في اليوم المحدد رسمياً للصرف وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

متى تنزل الدفعة الجديدة من حساب المواطن:-

حيث يصادف اليوم العاشر من الشهر الميلادي اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، مشيراً إلى أنه سوف يتم صرف الدعم للمستحقين بعدما صدرت نتائج الأهلية لهم بالمؤهل، اعتباراً من صباح هذا اليوم، أما بالنسبة لمن صدرت لهم نتائج الأهلية بالغير مؤهل، فيجب أن يسارعوا إلى تقديم اعتراض لدي البرنامج لمعرفة سبب عدم الأهلية.

حيث أكد البرنامج على ضرورة القيام بتقديم الاعتراض الخاص بالأهلية في الموعد المحدد، حتي لا يتم تجميد الحساب.

كيفية حل مشكلة أنا مؤهل ولكن لم يصلني الدعم:-

في حالة ما إذا كانت نتيجة الأهلية صدرت بالمؤهل، إلا أنه عند نزول الدفعة لم يتم وضع أية مبالغ في حساب المستفيد الذي صدرت له الأهلية بالمؤهل فإنه يجب عليه القيام بالخطوات الآتية:-

* الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

* يقوم المستفيد بالذهاب إلى ملخص الدفعات، وذلك من أجل التأكد من وجود مدفوعات على الحساب.

* في حالة إذا لم يجد أية مدفوعات في الحساب، فإن ذلك يعني أن إجمالي الدخل الخاص بالأسرة أعلي من الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن والمستحق للصرف.

* يتم التأكد من ذلك عن طريق الذهاب إلى الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، وذلك كما هو موضح بالصورة الآتية:-

ويعد برنامج حساب المواطن من أكبر برامج الدعم في المنطقة العربية بأكملها من المحيط إلى الخليج، وفي منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنت الحكومة السعودية إطلاقه عام 2017 وذلك من أجل هذه الأهداف:-

* حماية الأسر السعودية من أية أثار مباشرة غير مباشرة من جراء ما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية مختلفة أدت إلى مزيد من الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق المواطنين.

*تشجيع المواطنين على ترشيد عمليات الاستهلاك خاصة لمنتجات الطاقة والمياه,

* رفع كفاءة الدعم الحكومي.