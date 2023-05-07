حساب المواطن: حذف تابع غير الزوجة لا يؤثر على صرف الدعم

أفاد برنامج حساب المواطن بأن حذف التابع من حساب المستفيد الرئيسي لا يؤثر على صرف دفعة الدعم، حيث أن ذلك يرجع إلى تحديث البيانات المتعلقة بالتابع، وقد أكد حساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج، في رده على استفسار أحد المواطنين بشأن هذا الموضوع، أن حذف التابع لا يؤثر على الدفعة المستحقة للمستفيد الرئيسي، وأنهم يسعدون بخدمتهم في أي وقت.

أبدى أحد المستفيدين من برنامج حساب المواطن استفسارًا حول تأثير حذف تابع من الحساب الرئيسي على صرف دفعة الدعم، نظرًا لتحديث البيانات، وفي رده على هذا الاستفسار، أكد حساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج عبر تويتر أن حذف التابع لا يؤثر على صرف الدفعة، ومن جانبه، نوه حساب المواطن إلى أنه يمكن حذف التابعين باستثناء الزوجة، حفاظًا على الأهلية والاستحقاق.

وعليكم السلام،لا يؤثر ذلك ، وبإمكانك حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثرذلك على أهليتك و استحقاقك ،وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 5, 2023

خطوات حذف واضافة تابع من حساب المواطن 2023

بالنسبة لإزالة التابعين من حساب المستفيد الرئيسي لحساب المواطن في المملكة العربية السعودية، يتم اتباع عدة خطوات على الموقع الإلكتروني للحساب الذي قمنا بتوضيحه ونتبع ما يلي:

أولاً، يجب تسجيل الدخول على رابط موقع حساب المواطن وتعبئة بيانات رب الأسرة المستفيد من الدعم.

ثم يتم النقر على أيقونة تفاصيل الطلب والتوجه إلى بيانات التابعين.

نقوم النقر على أيقونة الإجراءات الموجودة على الجانب الأيسر من الصفحة الإلكترونية، ومن ثم النقر على أيقونة حذف التابع.

وأخيراً، يجب النقر على زر الحفظ لحفظ طلب الحذف.

ولإضافة التابع إلكترونيًا، يمكن لرب الأسرة المستفيد من الدعم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن في المملكة العربية السعودية.

تعبئة البيانات الخاصة برب الأسرة المستفيد من الدعم.

النقر على أيقونة “تفاصيل الطلب” والانتقال إلى “بيانات التابعين”.

النقر على أيقونة “الإجراءات” الموجودة على الجانب الأيسر من الصفحة الإلكترونية واختيار “إضافة تابع”.

الضغط على زر “إضافة” للقيام بحفظ طلب إضافة التابع إلكترونيًا.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن لرب الأسرة المستفيد من الدعم إضافة التابع بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن في المملكة.