حساب المواطن/ توضيح هام بشأن تسجيل الحسابات

أكد حساب المواطن على ضرورة تحديث البيانات حتى لا يتم وقف نزول الدفعات أو ايقاف الحساب على البرنامج وأوضح أن في حالة تم حذف الحساب فلن تستطيع التسجيل في البرنامج مرة أخرى، يذكر أن البرنامج قد قام بإيقاف التسجيل في البرنامج مع بدايات أزمة كورونا حتى إشعار آخر وقد أكد أن ايقاف التسجيلات الجديدة لازال ساريا.

حساب المواطن

بدأ حساب المواطن في استقبال التسجيل في البرنامج منذ عام 2017 حتى مارس 2020 وكان الهدف الرئيسي من البرنامج منذ انطلاقة هو مساعدة ذوي الدخول المنخفضة خوفا من أن يضروا بسبب الإصلاحات الاقتصادية، فيما قد أوقف البرنامج التسجيلات الجديدة مع الاحتفاظ بالمسجلين الحاليين واستمرار دفع الدعم بشكل شهري .

ما هي التعديلات التي طرأت على برنامج حساب المواطن

قام برنامج في شهر مارس عام 2020 ببعض التعديلات على البرنامج ومنها إثبات استقلال السكن لمن بلغوا 18عام وقد ألزمت من بلغوا السن أن يقدموا عقود تمليك لمحل السكن أو عقود إيجار مسجله على موقع ايجار مع رفع الاوراق الثبوتية التي تؤكد على استحقاق الدعم المادي.

هل يجب الإفصاح عن الدخل ؟

أكد البرنامج على ضرورة التحديث في البرنامج وإضافة معلومات صحيحة عن الدخل الاضافي إن وجد أو أن يكون الدخل قد طرأ عليه أي تعديل حتى لا يتم إيقاف الحساب بسبب عدم التعديل والافصاح عن الدخل، فيما أعفى البرنامج مستفيدي دعم نظام ريف وهو البرنامج المخصص للمزارعين وأسرهم.

سبب حذف بعض المستفيدين في برنامج حساب المواطن

أكد البرنامج عبر تغريدة في تويتر عن سبب حذف حسابات بعض المستفيدين أن السبب يرجع إلى عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل المستفيد وبين البيانات الحقيقية ولعدم تفاعل المستفيد مع الرسائل الهاتفية لضرورة تحديث البيانات و الافصاح عن الدخل الحقيقي.