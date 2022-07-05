حساب المواطن تسجيل جديد 2022 رابط التسجيل وطريقة التسجيل للعزاب للمطلقة

أعاد برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، فتح التسجيل من جديد، بعد إصدار أمر الملك سلمان، من خلال الدخول إلى حساب المواطن تسجيل جديد 2022 يمكن الحصول على دعم البرنامج، إذ يعتبر برنامج حساب المواطن السعودي أشهر برامج الدعم في السعودية، ويهدف إلى تقديم الدعم الشهري إلى الأسر المستحقة، لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا، وجاء قرار إعادة فتح تسجيل جديد حساب المواطن 1443 بعد ساعات من القرار الملكي.

حساب المواطن المطور بدأ تسجيل جديد حساب المواطن الجديد 1443 المطور، هو مبادرة من الملك سلمان، بعد قراره أمس الاثنين 4 يوليو 2022، بتخصيص مبلغ 10.4 مليار ريال، لدعم مستفيدي برنامج المواطن، مستفيدي الضمان، مستفيدي دعم صغار مربي الماشية، ويستفيد المواطنين من الدعم شهريا، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني، وتقديم طلب، ثم انتظار إعلان نتيجة الأهلية. شروط حساب المواطن الأهلية والاستحقاق أفصح برنامج حساب المواطن عن شروط الأهلية في حساب المواطن كالتالي: يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل حاملا للجنسية السعودية.

يسمح كذلك التقديم لحاملي بطاقات التنقل.

يسمح التقديم للعازب البالغ 18 عام، بشرط استقلالية المسكن.

شروط التسجيل في حساب المواطن للمتزوج تعتمد على:

عدد أفراد الأسرة.

مجموع الدخل الكلي للأسرة في الشهر.

أعمار الأفراد، لمن أقل أو أكبر من 18 عام. حساب المواطن تسجيل جديد 2022

كما أعلن البرنامج، عن خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 1443 من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط ca.gov.sa. النقر على تسجيل حساب جديد، ثم تعبئة البيانات، الهوية والجوال وتاريخ الميلاد. تسجيل دخول حساب المواطن من خلال كلمة سر مؤقتة، يتم استلامها عبر الجوال. تغيير كلمة السر. استكمال إدخال البيانات الأساسية للتسجيل، وهي: بيانات عامة. العنوان. الحساب البنكي. بيانات التابعين والدخل والعقارات. تقديم المستندات المطلوبة، إن وجدت، ثم التوقيع على صحة البيانات، تقديم طلب التسجيل. التسجيل في حساب المواطن للعزاب

أيضا يمكن تسجيل جديد في حساب المواطن للعزاب من خلال اتباع نفس الخطوات السابقة، مع ملاحظة اختلاف المستندات المطلوبة، إذ يجب استيفاء شروط تسجيل في حساب المواطن للعازب وهي:

إرفاق مستند الدخل الشهري.

تقديم مستند عقد إيجار إلكتروني.

رفع مستند فاتورة كهرباء.

بطاقة الأحوال. حساب المواطن التسجيل 1443 للمطلقة

كما يتيح حساب المواطن تسجيل دخول جديد للمطلقة أو الأرملة أو المهجورة من خلال طريقة التسجيل التالية:

تسجيل الولوج إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول.

إدخال البيانات، تقديم بيانات الأبناء.

بالنسبة للمرأة المطلقة يجب تقديم مستند طلاق موثق من المحكمة، صك إعالة الأبناء.

أما الأرملة يجب تقديم اعالة أبناء ومستند الحالة الاجتماعية.

المرأة المهجورة يمكنها التسجيل في حساب المواطن بعد تقديم مستند صك هجران من المحكمة. بذلك نكون قد تناولنا جميع حالات التسجيل في حساب المواطن جديد بعد التعديلات الجديدة، والتي تضمنت إعادة فتح تسجيل برنامج المواطن 2022 -1443.

حاسبة حساب المواطن الجديد

تتيح حاسبة حساب المواطن تقدير المبلغ التقديري المتوقع صرفه من برنامج حساب المواطن للمستفيدين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط حاسبة حساب المواطن.

أجب نعم أو لا، هل أنت مسجل في برنامج حساب المواطن؟

أختر هل أنت مستقل، أو رب أسرة.

المستقل هو البالغ 18 عام، من يسكن في مسكن منفصل، وليس لديه تابعين، وله النفقة الخاصة به.

رب الأسرة، هو الزوج أو الزوجة، زوج سعودي، أو زوجة غير المواطن السعودي، أي زوجة سعودية متزوجة من أجنبي.

في حالة اختيار رب الأسرة، أكتب عدد التابعين الأكثر من 18 عام، ثم عدد التابعين الأقل من 18 عام.

أدخل مجموع الدخل الكلي، بما يشمل دخل رب الأسرة والزوجة وكذلك أحد التابعين.

أنقر على أحسب.

يظهر أمامك المبلغ التقديري، هل تستحق الدعم أم لا؟

مع ملاحظة التالي: حد الاعفاء من التناقص، 15516، وهو المبلغ الكلي لاجمالي دخل الأسرة المسبب نقصان استحقاق دعم المواطن. بمعنى، في حالة زاد الدخل الكلي للأسرة عن 15516 سيقل المبلغ المستحق من برنامج حساب المواطن.



رابط التسجيل في حساب المواطن جديد

يتم الدخول إلى رابط حساب المواطن ca.gov.sa لتسجيل جديد 2022.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

يمكن تحديث حساب المواطن برقم الهوية عن طريق أبشر عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد كالتالي: