بعد صدور الأمر الملكي السامي مساء يوم الاثنين من قِبل خادم الحرمين الشريفين تساءل العديد من المُواطنين بالمملكة العربية السعودية وتحديداً مُستفيدي برنامج حساب المواطن عن طريقة تسجيل حساب المواطن برقم الهوية وكان من أكثر التساؤلات شيوعاً ما هي “طريقة تسجيل جديد حساب المواطن 1443″، ومن خلال التقرير التالي سوف نُوضح لكم تفاصيل برنامج حساب المواطن تسجيل جديد 2022.. وما هي الفئات التي يُمكنها التسجيل؟

من يمكنه التسجيل في حساب المواطن الجديد 1443 – 2022؟

من قِبل برنامج حساب المواطن تم الإعلان عن وجود 3 فئات يُمكنها التسجيل في حساب المواطن، ومن جانبه فإن البرنامج قد أوضح بأنه يُمكن لكافة المُواطنين المُستحقين تسجيل حساب المواطن برقم الهوية، وذلك بعد التساؤلات العديد المُتعلقة بهذا الأمر وأهمها ما هي “خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 1443″، وتم التوضيح على أنه يُمكن الاستفادة من التسجيل في حساب المواطن 1443 نفاذ كُل من الفئات التالية:

حاملي الجنسية السعودية.

حاملي بطاقات التنقل.

الفرد المُستقل الذي يبلغ سنه أكثر من 18 عام ولكن يُشترط أن يكون مُقيماً داخل إحدى المساكن المُنفصلة.

شروط تسجيل حساب المواطن برقم الهوية 1443

ما هي شروط استحقاق حساب المواطن؟ ومن هم المستفيدون من حساب المواطن هي أيضاً ضمن الأسئلة المُتداولة تلك الفترة بخصوص المُتقدمين للتسجيل في حساب المواطن، أما عن شروط التسجيل في حساب المواطن 2022 – 1443 فهي تتمثل في الآتي:

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة إقامته إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

ضمن الشروط التي يجب توافرها أيضاً هي أن لا يكون المُتقدم قانطاً بأي من دور الإيواء داخل المملكة.

يتم استثناء الزوجة غير السعودية أو الابن أو الابنة من شرط الجنسية.

أن تكون كافة البيانات والمعلومات التي تم إرفاقها صحيحة تماماً.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443

بحلول يوم الاثنين تم الإعلان عن الأوامر الملكية الصادرة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز”، وجدير بالذكر أن أبرز ما جاء في المرسوم الملكي هو صرف راتبين لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن وأيضاً دعم مربي صغار المواشي، وأصبح بالإمكان التسجيل الجديد في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بادئ الأمر سوف يقوم المُتقدم بالتوجه المُباشر إلى المِنصة الرسمية لـ”حساب المواطن“.

سوف يتم تسجيل الدخول عبر المِنصة من خلال إرفاق “اسم المُستخدم” وأيضاً “رقم الجوال”.

يتبع ذلك القيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمُتقدم في الحُقول المُخصصة لذلك.

يتم الآن إدراج جميع الوثائق والمُستندات المطلوبة التي تُثبت أهلية استحقاق دعم حساب المواطن.

في الأخير يُراعى مُراجعة كافة البيانات التي تم إدراجها ومن ثَم النقر على أيقونة “تسجيل”.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية 2022 – 1443

يُمكن لكافة المُستحقين لدعم حساب المواطن إجراء خطوات استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1443، وجدير بالذكر أن تلك الخطوات تتمثل في الآتي: