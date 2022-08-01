حساب المواطن يعلن تعديلات جديدة وزيادة إضافية لعام 1444

أعلن برنامج حساب المواطن عبر بيان رسمي عن إجراء تعديلات جديدة تمثلت في رفع قيمة الدعم للمواطنين السعوديين المستفيدين من البرنامج، من أجل تخفيف الأعباء ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، في هذا المقال سنتطرق إلى قيمة الدعم بعد التعديلات وطريقة الاستعلام عنه برقم الهوية.

قيمة الدعم بعد التعديلات:

كشف برنامج حساب المواطن عبر موقعه الرسمي فيما يتعلق برفع قيمة الدعم للمواطنين المستفيدين عن أنه قد تم تخصيص 8 ملايين ريال سعودي لبرنامج الدعم خلال العام الحالي 1444، كذلك قام الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص ما يقارب 10 ملايين ريال سعودي دعما إضافيا للمستفيدين من برنامج حساب المواطن وبرنامج الضمان الاجتماعي المطور، لمساعدتهم على مواجهة موجة غلاء أسعار المواد خلال الفترة الحالية في المملكة.

موعد الدعم شهريا:

يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي وفرتها المملكة العربية السعودية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة إلى جانب برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث تستفيد منه جميع الأسر التي لا تجد من يعولها، أما عن موعد صدور الدعم الشهري فيتم ذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد أو تأخيره في حال توافق اليوم الخاص بالصرف مع يوم إجازة رسمية.

طريقة الاستعلام عن قيمة الدعم برقم الهوية:

في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

في الخطوة الثانية تسجيل الدخول باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثا الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية للحساب.

رابعا الضغط على أيقونة قائمة دراسة الأهلية.

خامسا كتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة له والضغط على متابعة.

سادسا إعادة كتابة كلمة المرور والضغط على استعلام.

سابعا ظهور نتيجة استحقاق الدعم.

خطوات تسجيل حساب جديد في البرنامج: