حساب المواطن: بدء إيداع مستفيدي دفعة 22 لشهر سبتمبر 2019

بدأ اليوم بإيداع دفعات مستفيدي حساب المواطن منذ صبيحة يوم الثلاثاء، حيث يتم إرسال الدفعات كل يوم 10 من كل شهر، وتعتبر هذه الإيداعات المرة الثانية والعشرين لها، وكالمعتاد في حالة قابل يوم 10 من كل شهر ، فإنه يتم تقديم موعد استلام الدفعات أو تأخيره بمدة أقصاها يوم.







برنامج حساب المواطن إيداع دفعة 22

من العوامل المؤثرة علي الدعم والتي قد تتسبب في زيادة المعونة المالية أو تقليلها، ألا وهو عدد أفراد الأسرة الواحدة، وكذلك إجمالي دخل الأسرة شهرياً أو سنوياً الذي يستطيع رب الأسرة جنيه، ومن أكثر العوامل المؤثرة فوق ذلك ألا وهو عمر أفراد الأسرة، فيوجد الفارق دوماً في حالة كان أحد أفراد الأسرة فوق 18 أو تحت هذا العمر المحدد.







حاسبة الدعم التقديرية

ويمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن معرفة الدعم المستحق، عبر زيارة بوابة حساب المواطن الرسمية، وتسجيل الدخول والتوجه لحاسبة الدعم التقديرية، ولمن لا يعرفها، فهذه الحاسبة تقوم بحساب قيمة الدعم المستحق للأسرة، بعد إدخال بيانات معينة، مثل:







عدد أفراد الأسرة.

عمر أفراد الأسرة.

إجمالي دخل الأسرة.

فرد مستقل أم لا.

هدف برنامج حساب المواطن







يهدف برنامج حساب المواطن لمساعدة الطبقة المعدومية من المواطنين السعوديين، فكما هو الحال منا الفقراء ومنا الأغنياء، ومنا الطبقة المتوسطة، حيث يهدف البرنامج لتقديم المساعدة لأصحاب الدخل المنخفض وذلك لتجنب العمليات الإقتصادية الجارية في الدولة مثل: عملية الإصلاح الإقتصادي، وإعادة تحديد أسعار الكهرباء والوقود.