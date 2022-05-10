حساب المواطن: بدء إيداع دعم شهر مايو للدفعة الـ54

تصدر نتائج محرك بحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية بدء الإيداع المخصص لمستحقي الدعم لشهر مايو، وذلك للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

موعد إيداع دعم شهر مايو للدفعة ال54

قبل بضع ساعات، قد أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن بدء إيداع دعم شهر مايو للدفعة ال 54، وذلك للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيتم وصول الدفعة للجميع على مدار اليوم.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

في الفقرة التالية سنوضح لكم خطوات التسجيل في برنامج المواطن، والشروط الواجب توافرها للمتقدم.

1- الدخول إلى موقع حساب المواطن.

2- الضغط على كلمة «تسجيل جديد».

3- قم بملء البيانات المطلوبة الخاصة برقم الهوية وغيرها.

4- إدخال كلمة السر في المربع المخصص له.

5- بعدها قم بالموافقة على كافة الشروط.

6- النقر على أيقونة تسجيل.

7- سيتم إرسال كلمة السر على جوالك.

8- يتم إدخال الرمز لاستكمال التسجيل.

9- ستظهر صفحة التسجيل.

10- قم بملء البيانات المطلوبة وبعدها يتم إدخال كلمة السر.

11- النقر على كلمة دخول.