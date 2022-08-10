حساب المواطن: بدء إيداع دعم شهر أغسطس 2022

إعلن برنامج حساب المواطن عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ قليل عن بدء أيداع الدعم المخصص للدورة 57 لشهر أغسطس الجاري، لجميع المستفيدين المستكلمة طلباتهم، ويستمر البرنامج في عملية الإيداع حتي نهاية اليوم الاربعاء.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/Xo2cC7sfFb — حساب المواطن (@citizenaccount) August 9, 2022

تسجيل الزوجة في حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن 5 خالات يحق فيهم للزوجة التقديم في برنامج حساب المواطن كمستفيد رئيسي من البرنامج، حيث يحق للزوجة الحصول علي برنامج حساب المواطن إذا كانت مهجورة من الزوج أو متزوجة من غير سعودي، أو من عائلة سجين أو فاقد للأهلية أو زوجها غائب، وأوضح البرنامج بإنة يجب إحضار المستندات التي تثبت الحالات الأتية، مشيراً بإنة في حالة عدم وجود الأوراق التي تثبت يتم إضافة الزوجة كتابع في حساب الزوج.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تكون كالأتي:

زيارة موقع حساب المواطن “من هنا“.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار الاستعلام عن الأهلية.

تكتب رقم الهوية ثم رقم التحقق.

الضغط علي زر الاستعلام.

خطوات الافصاح عن الدخل في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق بإنة يجب علي المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات بضرورة الأفصاح عن الراتب الوظيفي شاملاً التقاعد والتأمينات، ويكون ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية: