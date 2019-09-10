حساب المواطن.. بدء إيداع دعم الدفعة الدفعة 22 في حسابات المستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع دعم الدفعة الـ 22 لشهر سبتمبر 2019، في حسابات المستفيدين من البرنامج، موضحًا أن عملية إيداع الدعم تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الجاري، حيث يوفر برنامج حساب المواطن دعمه للمستفيدين في اليوم العاشر من الشهر الميلادي وفق النظام المتبع، ويتم تقديمه يومًا أو تأخيره في حالة ما إذا صادف قدوم إجازة رسمية في موعد صرف دعم حساب المواطن.







وأكد سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي بإسم البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن؛ أن البرنامج بدأ منذ قليل، في صرف الدعم لمواطني المملكة العربية السعودية، بمبلغ 52 مليار ريال سعودي وذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الأسر ذات الدخل المتوسط والضعيف.

حساب المواطن الدفعة الثانية والعشرين







حرصًا من موقعنا “نجوم مصرية” على خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن، نرفق لكم رابط “الاستعلام عن قيمة دعم الدفعة الثانية والعشرين” لشهر سبتمبر من برنامج حساب المواطن، حيث يمكنكم من خلال هذا الرابط الإطلاع على قيمة الاستحقاق، وحساب الدعم الخاص بك من البرنامج عن طريق حاسبة حساب المواطن التقديرية، وذلك من خلال البيانات الخاصة بك على موقع برنامج حساب المواطن ca.gov.sa.

شروط استحقاق الدعم من حساب المواطن للدفعة الثالثة والعشرين







وضع برنامج حساب المواطن عدة شروط للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المتاح كل شهر من البرنامج وأوضح حساب المواطن هذه الشروط في عدة نقاط هي:

أن تكون جنسية المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن “سعودية”.

يستثنى من التسجيل في برنامج حساب المواطن ابن أو ابنة المواطنة والزوج والزوجة غير السعودية.

يستثني ايضًا من التسجيل من حاملي بطاقات التنقل.

لابد أن يكون المستفيد من برنامج حساب المواطن، متواجد بشكل دائم داخل المملكة السعودية، بحيث لا يقيم خارجها لأكثر من 90 يومًا.

يستثنى من الدعم من هو متواجد في أماكن الإيواء الحكومي أو السجون.

يُعتمد الدعم من برنامج حساب المواطن عن طريق مجمل الدخل العائد للعائلة وعددها، وايضًا أعمارهم.