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بيان هام من حساب المواطن بشأن إيداع الدفعة 66 مايو 2023

أحمد مرسي

أصدر برنامج حساب المواطن بيان هام بشأن إيداع الدفعة 66 مايو 2023 لجميع المستفيدين، حيث أكد البرنامج أنه بدأ بالفعل صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو في إيداع الدعم المخصص من البرنامج لجميع المستفيدين دفعة شهر مايو الجاري 2023، مشيراً أن الإيداع سوف يستمر للمستفيدين حتى نهاية اليوم الأربعاء.

بيان هام من حساب المواطن بشأن إيداع الدفعة 66 مايو 2023

حساب المواطن إيداع الدفعة 66 مايو 2023

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يحاول البرنامج خلال هذه الفترة التواصل مع جميع المستفيدين والمتابعين له، وذلك من أجل توضيح العديد من الأمور الهامة، والرد العاجل على جميع استفساراتهم عبر القنوات الشرعية المختلفة التابعة للبرنامج، من أجل رفع العبء عنهم خلال هذه المرحلة.

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في دفعة أبريل الماضية 3.7 مليار، وهو الدعم المخصص لجميع المستفيدين والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة رقم 65 أبريل 2030.

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وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه باستمرار تمديد الدعم الإضافي لجميع المستفيدين لمدة أربعة أشهر قادمة، حيث تستمر حتى شهر يوليو القادم 2023، من أجل رفع العبء عن جميع المستفيدين ولاسيما بعد ارتفاع عالمياً خلال الفترة القادمة.

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أحمد مرسي

محرر صحفي مصري بموقع نجوم مصرية،- حاصل على بكالوريوس تربية نوعية قسم إعلام تربوي- متابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع.

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