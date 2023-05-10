بيان هام من حساب المواطن بشأن إيداع الدفعة 66 مايو 2023

أصدر برنامج حساب المواطن بيان هام بشأن إيداع الدفعة 66 مايو 2023 لجميع المستفيدين، حيث أكد البرنامج أنه بدأ بالفعل صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو في إيداع الدعم المخصص من البرنامج لجميع المستفيدين دفعة شهر مايو الجاري 2023، مشيراً أن الإيداع سوف يستمر للمستفيدين حتى نهاية اليوم الأربعاء.

حساب المواطن إيداع الدفعة 66 مايو 2023

يحاول البرنامج خلال هذه الفترة التواصل مع جميع المستفيدين والمتابعين له، وذلك من أجل توضيح العديد من الأمور الهامة، والرد العاجل على جميع استفساراتهم عبر القنوات الشرعية المختلفة التابعة للبرنامج، من أجل رفع العبء عنهم خلال هذه المرحلة.

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في دفعة أبريل الماضية 3.7 مليار، وهو الدعم المخصص لجميع المستفيدين والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة رقم 65 أبريل 2030.

يهمك أيضاً:

قرار عاجل من المملكة بشأن بعثتها الدبلوماسية في سوريا

خوف وذعر.. ذئاب تتجول في شوارع البكيرية.. والسكان يناشدون الحكومة بالتدخل السريع

بيان عاجل من المرور السعودي بشأن قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي مخالف

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/1ovMmsPtIA — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2023

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه باستمرار تمديد الدعم الإضافي لجميع المستفيدين لمدة أربعة أشهر قادمة، حيث تستمر حتى شهر يوليو القادم 2023، من أجل رفع العبء عن جميع المستفيدين ولاسيما بعد ارتفاع عالمياً خلال الفترة القادمة.