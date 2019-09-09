حساب المواطن الدفعة 22 شهر سبتمبر 1441 إيداع في حسابات المستفدين

يعتبر حساب المواطن احد أبرز وأهم البرامج التمويلية الي تعمل على مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الأسر التى تأثرت بشكل كبير في ظل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من أجل العمل على تحقيق التوازن المالي والإقتصادي، وتهدف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال دفعات حساب المواطن إلى العمل على تحسين الظروف المعيشية التي تمر بها العديد من الاسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الاسر التى تأثرت بصورة سلبية بسبب فرض الضريبة المضافة منذ بداية العام المنصرم، والتى أدت إلى إرتفاع الأسعار والسلع والخدمات.







الحاسبة التقديرية لـ حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن الحاسبة التقديرية من أجل الإستعلام عن قيمة الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للأسر السعودية المستفيدة من الدفعات التي تقدمها الوزارة في حسابات المستفيدين، الحاسبة التقديرية .







شروط الإستحقاق في حساب المواطن

يجب أن يكون سعودي الجنسية. ضرورة الإفصاح عن كافة البيانات بكل مصداقية من اجل المصادقة مع الجهات الرسمية. تعتمد معايير الإستحقاق على قيمة الدخل وعدد أفراد الأسرة







التسجيل في الدفعة 23 من حساب المواطن

كشف القائمون على برنامج حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية على أنه يستمر في إستقبال طلبات التسجيل من أجل الإستفادة من الدفعة 23 قبل إيداع الدفعة الثانية والعشرين، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لـ حساب المواطن