حساب المواطن يُعلن إيداع الدفعة الـ47 شهر أكتوبر 2021 ورابط الاستعلام

أعلن منذ قليل برنامج حساب المواطن عن إيداع الدفعة الـ47 شهر أكتوبر 2021 لجميع المواطنين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق، حيث أكد البرنامج على أن ايداع الدعم سوف يستمر حتى نهاية يوم الأحد الموافق 10 من أكتوبر الجاري 2021 بمشيئة الله، حيث تحرص الحكومة السعودية على توفير الدعم لجميع المستحقين من المواطنين والمواطنات السعوديات خلال الفترة الراهنة.

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إيداع الدفعة الـ47 شهر أكتوبر 2021 من حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي للمستفيدين من المواطنين والمواطنات السعوديات، وهم مكتملي طلباتهم، وبلغ عدد المستوفين للمعاير التي أعلن عنها البرنامج في الدفعة الـ46 نحو 10.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة السابقة نحو 21 مليون ريال.

واصبح ما تم دفعه من برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه في المملكة العربية السعودية وحتى الآن نحو 103 مليار ريال منها 854 مليون ريال تعويضات عن الدفعات السابقة، وذلك حرصاً من المملكة على دعم جميع الأسر البسيطة محدودة الدخل، وذلك بالتزامن مع مواجهة الحكومة السعودية جائحة كورونا وتأثيراته السلبية على جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن الدفعة

يمكنك الآن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن بكل سهول، وذلك من خلال الخطوات التالية: