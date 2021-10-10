حساب المواطن يُعلن إيداع الدفعة الـ47 شهر أكتوبر 2021 ورابط الاستعلام

بواسطة سامي علي

أعلن منذ قليل برنامج حساب المواطن عن إيداع الدفعة الـ47 شهر أكتوبر 2021 لجميع المواطنين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق، حيث أكد البرنامج على أن ايداع الدعم سوف يستمر حتى نهاية يوم الأحد الموافق 10 من أكتوبر الجاري 2021 بمشيئة الله، حيث تحرص الحكومة السعودية على توفير الدعم لجميع المستحقين من المواطنين والمواطنات السعوديات خلال الفترة الراهنة.

حساب المواطن يُعلن إيداع الدفعة الـ47 شهر أكتوبر 2021 ورابط الاستعلام
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تاريخ حساب المواطن لشهر أكتوبر 2021

إيداع الدفعة الـ47 شهر أكتوبر 2021 من حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي للمستفيدين من المواطنين والمواطنات السعوديات، وهم مكتملي طلباتهم، وبلغ عدد المستوفين للمعاير التي أعلن عنها البرنامج في الدفعة الـ46 نحو 10.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة السابقة نحو 21 مليون ريال.

حساب المواطن يُعلن إيداع الدفعة الـ47 شهر أكتوبر 2021 ورابط الاستعلام
حساب المواطن يُعلن إيداع الدفعة الـ47 شهر أكتوبر 2021 ورابط الاستعلام

واصبح ما تم دفعه من برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه في المملكة العربية السعودية وحتى الآن نحو 103 مليار ريال منها 854 مليون ريال تعويضات عن الدفعات السابقة، وذلك حرصاً من المملكة على دعم جميع الأسر البسيطة محدودة الدخل، وذلك بالتزامن مع مواجهة الحكومة السعودية جائحة كورونا وتأثيراته السلبية على جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن الدفعة

يمكنك الآن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن بكل سهول، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  •  الدخول إلى برنامج حساب المواطن من هنا.
  • اختيار قائمة الأهلية.
  • ملء جميع البيانات المطلوبة في الخانات.
  • الضغط على زر إرسال.
  • النقر على دراسة أهلية ثم استعلام وسوف تظهر أمامك جميع البيانات.


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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على ليسانس أداب وتربية جامعة المنوفية، من أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام

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