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حساب المواطن إيداع 3.6 مليار ريال لشهر مايو ومعلومات إضافية حول مستفيدي الدفعة الـ 66

هاجر بلتاجي

تم إيداع مبلغ حوالي 3.6 مليار ريال أمس الأربعاء في “برنامج حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية كدعم لشهر مايو للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم. وقد بلغ عدد المستفيدين الذين يستوفون معايير الاستحقاق في الدفعة الستين والسادسة عشرة 11.1 مليون مستفيد.

تفاصيل البرنامج حتى أخر دفعة

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تنبيه هام وجديد من حساب المواطن للمقيمين خارج السعودية بخصوص الدفعات

وصرح عبدالله الهاجري، مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن، بأن إجمالي المبالغ التي دفعها البرنامج للمستفيدين منذ بدء تشغيله يقترب من 160 مليار ريال، بما في ذلك 2.1 مليار ريال كتعويضات لدفعات سابقة. وأشار إلى أن 75% من المستفيدين تلقوا الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط الدعم للأسرة الواحدة 1836 ريالاً.

تفاصيل توزيع دعم الدفعة 66 من برنامج حساب المواطن

وفيما يتعلق بتوزيع الدعم، أوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين في هذه الدفعة تجاوز 2.1 مليون رب الأسرة، ويمثلون 78% من إجمالي المستفيدين، في حين بلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد. وبلغ عدد المستقلين المستحقين للدعم في هذه الدفعة أكثر من 618 ألف مستفيد، أو ما يمثل 22% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

الدفعة السابقة من حساب المواطن

يجدر بالذكر أنه في يوم 10 أبريل الماضي، أودع برنامج “حساب المواطن” مبلغ 3.7 مليار ريال كدعم لشهر أبريل للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم واستوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين. جاء ذلك بناءً على التوجيه الكريم الذي يتضمن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لمدة أربعة أشهر قادمة حتى دفعة شهر يوليو 2023، وذلك لتمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالمياً. وعلى هذا الأساس، سيكون الدعم الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً بدلاً من 417 ريالاً.

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هاجر بلتاجي

طالبة بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، أعشق التدوين في العديد من المجالات، وأهتم بكل ما هو جديد وممتع.

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