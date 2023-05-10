حساب المواطن إيداع 3.6 مليار ريال لشهر مايو ومعلومات إضافية حول مستفيدي الدفعة الـ 66

تم إيداع مبلغ حوالي 3.6 مليار ريال أمس الأربعاء في “برنامج حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية كدعم لشهر مايو للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم. وقد بلغ عدد المستفيدين الذين يستوفون معايير الاستحقاق في الدفعة الستين والسادسة عشرة 11.1 مليون مستفيد.

تفاصيل البرنامج حتى أخر دفعة

وصرح عبدالله الهاجري، مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن، بأن إجمالي المبالغ التي دفعها البرنامج للمستفيدين منذ بدء تشغيله يقترب من 160 مليار ريال، بما في ذلك 2.1 مليار ريال كتعويضات لدفعات سابقة. وأشار إلى أن 75% من المستفيدين تلقوا الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط الدعم للأسرة الواحدة 1836 ريالاً.

تفاصيل الدفعة الـ 66 | 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مايو. pic.twitter.com/aIiH9aNb1a — حساب المواطن (@citizenaccount) May 10, 2023

تفاصيل توزيع دعم الدفعة 66 من برنامج حساب المواطن

وفيما يتعلق بتوزيع الدعم، أوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين في هذه الدفعة تجاوز 2.1 مليون رب الأسرة، ويمثلون 78% من إجمالي المستفيدين، في حين بلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد. وبلغ عدد المستقلين المستحقين للدعم في هذه الدفعة أكثر من 618 ألف مستفيد، أو ما يمثل 22% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/1ovMmsPtIA — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2023

الدفعة السابقة من حساب المواطن

يجدر بالذكر أنه في يوم 10 أبريل الماضي، أودع برنامج “حساب المواطن” مبلغ 3.7 مليار ريال كدعم لشهر أبريل للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم واستوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين. جاء ذلك بناءً على التوجيه الكريم الذي يتضمن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لمدة أربعة أشهر قادمة حتى دفعة شهر يوليو 2023، وذلك لتمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالمياً. وعلى هذا الأساس، سيكون الدعم الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً بدلاً من 417 ريالاً.