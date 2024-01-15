حريق يتسبب في إصابات وحال وفاة بهذه المنطقة بالمملكة العربية السعودية | صور

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية من السيطرة على حريق نشب في إحدى محطات الوقود بحي المروج.

علاوة على ذلك، قال الدفاع المدني أن الحريق نشب بسبب اشتعال لحظي في المحطة، ونتج عنه ذلك الحريق إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية، كما أن الحريق تسبّب في تضرر العديد من المركبات.

من الجدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية منطقة تبوك قد سيطرت على الحريق خلال فترة وجيزة، فيما باشر الهلال الأحمر الإصابات ونقلها إلى مستشفيات المنطقة.