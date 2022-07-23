رابط نظام نور للحصول على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

قالت وزارة التعليم السعودية، أن موعد حركة النقل الداخلي ١٤٤٣ للمعلمين والمعلمات، سيتم الإعلان عنها رسميًا، يوم الأحد 24/12/1443 من خلال موقع نور، لسد الاحتياجات التعليمية، مع العلم أنها فتحت باب النقل الخارجي بدءًا من 24 ذو القعدة 1443 حتى يوم 30 ذو القعدة من نفس الشهر، نوضح لكم من خلال موضوعنا اليوم الرابط الخاص بنتيجة حركة النقل الخارجي 1443 للمعلمين والمعلمات وكيفية الاستعلام.

موعد حركة النقل الخارجي

العديد من المعلمين والمعلمات يقومون بالتقدم إلى حركة النقل الداخلي والنقل الخارجي، لكي يتمكنوا من الحصول على أماكن عمل جديدة تتناسب مع المدينة الذي يعيشون بها أو المنطقة السكنة المقيمين بها، خاصةً وأن وزارة التعليم تسعي دائما لتقديم أفضل الخدمات إلى المعلمين والمعلمات، من خلال تمكين منتسيبها من الحصول على خدمة حركة النقل الداخلي من مدرسة إلى أخري، ومن المقرر ظهور النتيجة خلال ساعات، ومن ثم فتح باب الاعتراض لمدة 3 أيام.

رابط نتائج حركة النقل الخارجي

خصصت وزارة التعليم السعودية رابط نتائج حركة النقل الخارجي 1443-1444 للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور الإلكتروني، سواء من خلال نظام فارس أو نظام نور:

رابط نتائج حركة النقل الخارجي 1443 للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور.

رابط نتيجة حركة النقل الخارجي 1443 للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس.

كيفية الاستعلام عن النتيجة 1444

يمكنك الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1443 من خلال نظام نور الإلكتروني عبر حساب المعلم من خلال الخطوات التالية:

عليك الدخول إلى نظام نور الإلكتروني.

ثم تسجيل الدخول.

إدخال البيانات الخاصة بالمعلم والتأكد من أنها صحيحة.

ثم إدخال الكود الخاص بالمعلم.

اضغط على “شؤون الخدمة”

اختيار “النقل الخارجي”.

وهنا يمكن للمعلم رؤية النتيجة بكل سهولة.

كيف اعرف مساري في نظام نور| وأنواع مسارات الثانوية العامة المختلفة 1444

ظهرت الآن

ووتم الإعلان رسميًا عن نتائج النقل الخارجي من قبل وزارة التعليم، والتي شمات أكثر من 33 ألف معلمة ومعلمة.