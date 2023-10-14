حرس الحدود يُوقف 8 يمنيين لمحاولتهم تهريب 88 كيلو جرامًا من القات المخدر

أوقفت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ، لمحاولتهم تهريب (88) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قيادة حرس الحدود في منطقة جازان _ مصدر الصورة: العربية

وتطالب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.