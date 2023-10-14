أخبار السعودية

حرس الحدود يُعلن عن ضبط 8 مخالفين لمحاولتهم تهريب “88” كيلوجرامًا من المخدرات في جازان

مصطفى شاهين

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، وذلك خلال الدوريات الميدانية لها اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 في منطقة جازان.

متهمين في قبضة قوات حرس الحدود

متهمين في قبضة قوات حرس الحدود- المصدر: تويتر

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم ضبطه أثناء ترويجه لنحو 10.1 كيلوجرام من المخدرات، جرى إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حقة.

وفي نفس السياق قامت الدوريات البرية لحرس الحدود بالقبض على 8 مخالفين في منطقة جازان حاملين للجنسية اليمنية أثناء ترويجهم لـ 88 كيلوجرامًا من المواد المخدرة.


وشددت الجهات الأمنية في السعودية، على جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه النشاطات عبر رقم “911” داخل مكة والحدود الشرقية، فضلاً عن إمكانية التواصل على رقم “999” في مختلف أنحاء المملكة.

Avatar of مصطفى شاهين
مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل