حرس الحدود يُعلن عن ضبط 8 مخالفين لمحاولتهم تهريب “88” كيلوجرامًا من المخدرات في جازان

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، وذلك خلال الدوريات الميدانية لها اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 في منطقة جازان.

متهمين في قبضة قوات حرس الحدود- المصدر: تويتر

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم ضبطه أثناء ترويجه لنحو 10.1 كيلوجرام من المخدرات، جرى إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حقة.

وفي نفس السياق قامت الدوريات البرية لحرس الحدود بالقبض على 8 مخالفين في منطقة جازان حاملين للجنسية اليمنية أثناء ترويجهم لـ 88 كيلوجرامًا من المواد المخدرة.

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لمحاولتهم تهريب (88) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/rtxiweC6S6 — حرس الحدود السعودي (@BG994) October 14, 2023



وشددت الجهات الأمنية في السعودية، على جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه النشاطات عبر رقم “911” داخل مكة والحدود الشرقية، فضلاً عن إمكانية التواصل على رقم “999” في مختلف أنحاء المملكة.