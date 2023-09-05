حرس الحدود يُعلن عن إحباط تهريب 48 كيلو من “القات” في جازان

أعلنت دوريات حرس الحدود، عن إحباط تهريب 48 كيلوجرامًا من مخدر “القات” في منطقة جازان.

رجال حرس الحدود أمام المخدرات- المصدر: صحيفة اليوم

وأكدت الدوريات البرية لحرس الحدود، أنه جرى استكمال جميع الإجراءات القانونية في حقهم، والعمل على تسليم كافة المضبوطات إلى الجهة المختصة.

وشددت الجهات الأمنية، على جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بالتهريب أو ترويج المخدرات عبر رقم “911” في مكة والرياض وكذلك المنطقة الشرقية.



وأوضحت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، أنه يمكن الإبلاغ عن النشاطات السابقة في باقي مناطق المملكة عبر رقم “999”، أو التواصل المباشر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات على رقم “995”، ويمكن التواصل على البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.