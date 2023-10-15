حرس الحدود يمنع تهريب 180 كيلو جرامًا من القات المخدر بقطاع العارضة

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان من منع محاولة تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

مقر قيادة حرس الحدود في جازان _ مصدر الصورة: موقع العربية

وفي هذا السياق، طالبت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.