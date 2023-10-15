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حرس الحدود يمنع تهريب 180 كيلو جرامًا من القات المخدر بقطاع العارضة

آياتي خيري

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان من منع محاولة تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حرس الحدود

مقر قيادة حرس الحدود في جازان _ مصدر الصورة: موقع العربية

وفي هذا السياق، طالبت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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