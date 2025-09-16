حرس الحدود يضبط يمني الجنسية لتهريبه كمية كبيرة من القات المخدر

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير في ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسلم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتدعو الجهات الأمنية المواطنين لالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.