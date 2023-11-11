حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان

تمكن حرس الحدود في منطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث أفادت الجهات المعنية أن دوريات الحدود البرية في قطاع الدائرة بمنطقة جازان تصدت لتلك المحاولة بنجاح، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية المطلوبة وتسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة.

قوات حرس الحدود السعودية - مصدر الصورة: CNN

من ناحية أخرى، ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي في منطقة جازان القبض على مواطنين يستخدمان شقة سكنية كمحل لترويج المخدرات، حيث تم ضبط 1.9 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما وتم تحويلهما إلى الجهات المختصة.

وتشدد الجهات الأمنية على أهمية تواصل المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، حيث يمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة للإبلاغ عن ذلك، كما يمكن الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة.