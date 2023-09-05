حرس الحدود يجلي بحارة تركية على متن سفينة في البحر الأحمر

أعلن المتحدث الرسمي لحرص الحدود، العقيد مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحارة من الجنسية التركية إلى إخلاء طبي عاجل نتيجة تعرضها لجرح في الرأس.

إخلاء بحارة تركية على متن سفينة في البحر الأحمر ـ حساب حرس الحدود على منصة إكس

وجرى تحديد موقع السفينة و إخلاء المريضة، ونقلها إلى أحد مستشفيات محافظة ينبع العام، وحالتها الصحية مستقرة.

#حرس_الحدود يخلي بحارة تركية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر. pic.twitter.com/8qtbpL96ZQ — حرس الحدود السعودي (@BG994) September 4, 2023

أعمال البحث والإنقاذ

وأكد المتحدث أن ذلك يأتي في إطار المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ التي يقدمها حرس الحدود السعودي في حدود المملكة البحرية، وتنفيذًا للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م.