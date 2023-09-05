أخبار السعودية

حرس الحدود يجلي بحارة تركية على متن سفينة في البحر الأحمر

كمال أبو سيف

أعلن المتحدث الرسمي لحرص الحدود، العقيد مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحارة من الجنسية التركية إلى إخلاء طبي عاجل نتيجة تعرضها لجرح في الرأس.

إخلاء بحارة تركية على متن سفينة في البحر الأحمر ـ حساب حرس الحدود على منصة إكس

إخلاء بحارة تركية على متن سفينة في البحر الأحمر ـ حساب حرس الحدود على منصة إكس

قد يهمك:

المنتخب السعودي الأولمبي ينطلق بفوز مهم في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا

كيفية تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطالب والمعلم 1445 / 2023

وجرى تحديد موقع السفينة و إخلاء المريضة، ونقلها إلى أحد مستشفيات محافظة ينبع العام، وحالتها الصحية مستقرة.

أعمال البحث والإنقاذ

وأكد المتحدث أن ذلك يأتي في إطار المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ التي يقدمها حرس الحدود السعودي في حدود المملكة البحرية، وتنفيذًا للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م.

Avatar of كمال أبو سيف
كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات