حرس الحدود بعسير يقبض على أربعة مخالفين لتهريبهم القات المخدر يحملون الجنسية اليمنية

قامت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير بالقبض على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود يحملون الجنسية اليمنية، وذلك لقيامهم بتهريب نبات القات المخدر.

ومن جانبه فقد أشار حرس الحدود من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه قد تم القبض على المتهمين وقد جرى استكمال الإجراءات القانونية والنظامية الأولية ضدهم، وتم تسليمهم مع المضبوطات التي كانت بحوزتهم لجهة الاختصاص وذلك لتوقيع العقوبة اللازمة عليهم.

ومن جانبها، فقد ناشد الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لديهم عن أي نشاطات ذات صلة بترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و “999” في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، أو من خلال البريد الإلكتروني 995 @ gdnc. gov. sa، وقد صرحت الجهات الأمنية أنها سوف تعالج جميع البلاغات المرسلة إليها من قبل المواطنين بسرية تامة.