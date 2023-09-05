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حرس الحدود السعودي يخلي بحارة تركية مصابة على ظهر سفينة في مياه البحر الأحمر

أحمد أبو الدهب

بين المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، العقيد مسفر القريني، أن المركز الخاص بالتنسيق والبحث والإنقاذ بمنطقة جدة “JMRCC” قد تلقى بلاغا يفيد بأن هناك بحارة تحمل الجنسية التركية بحاجة إلى إخلاء طبي عاجل وذلك بعد تعرضها لإصابة في الرأس، وقد تم البحث المكثف عن السفينة واستطاعت الجهات المختصة أن تحدد مكان السفينة وتم إخلاء المصابة، ونقلت فورا إلى أحد مستشفيات محافظة ينبع العام لتلقي العلاج اللازم، وأفادت التقارير أن حالة المصابة الصحية مستقرة الآن.

- صورة 1 - حرس الحدود السعودي يخلي بحارة تركية مصابة على ظهر سفينة في مياه البحر الأحمر

حرس الحدود يخلي بحارة تركية- مصدر الصورة: حساب "حرس الحدود السعودي على تويتر"

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ويأتي هذا في إطار المهام الإنسانية التي تتكفل بها المملكة العربية السعودية لأعمال البحث والإنقاذ التي يقوم بتقديمها حرس الحدود السعودي في حدود المملكة البحرية، ويأتي ذلك أيضا تنفيذا للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري لسنة 1979م.

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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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