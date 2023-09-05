حرس الحدود السعودي يخلي بحارة تركية مصابة على ظهر سفينة في مياه البحر الأحمر

بين المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، العقيد مسفر القريني، أن المركز الخاص بالتنسيق والبحث والإنقاذ بمنطقة جدة “JMRCC” قد تلقى بلاغا يفيد بأن هناك بحارة تحمل الجنسية التركية بحاجة إلى إخلاء طبي عاجل وذلك بعد تعرضها لإصابة في الرأس، وقد تم البحث المكثف عن السفينة واستطاعت الجهات المختصة أن تحدد مكان السفينة وتم إخلاء المصابة، ونقلت فورا إلى أحد مستشفيات محافظة ينبع العام لتلقي العلاج اللازم، وأفادت التقارير أن حالة المصابة الصحية مستقرة الآن.

حرس الحدود يخلي بحارة تركية- مصدر الصورة: حساب "حرس الحدود السعودي على تويتر"

#حرس_الحدود يخلي بحارة تركية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر. pic.twitter.com/8qtbpL96ZQ — حرس الحدود السعودي (@BG994) September 4, 2023

ويأتي هذا في إطار المهام الإنسانية التي تتكفل بها المملكة العربية السعودية لأعمال البحث والإنقاذ التي يقوم بتقديمها حرس الحدود السعودي في حدود المملكة البحرية، ويأتي ذلك أيضا تنفيذا للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري لسنة 1979م.