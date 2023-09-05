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حرس الحدود السعودي يحبط تهريب حوالي 48 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمنطقة جازان

أحمد أبو الدهب

قامت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن نجاحها في إحباط تهريب 48 كيلوجراما من نبات القات المخدر.

- صورة 1 - حرس الحدود السعودي يحبط تهريب حوالي 48 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمنطقة جازان

دوريات حرس الحدود- مصدر الصورة: "صحيفة عاجل"

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ومن جانبها فقد أشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى أنه قد تم استكمال الإجراءات القانونية الأولية ضد المتهمين، وتم تسليم جميع المضبوطات للجهات الأمنية المختصة وذلك لتوقيع العقوبة اللازمة على المتهمين.

وقد ناشدت الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومات تتوفر لديهم عن النشاطات التي لها صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك عن طريق الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني 995 @ gdnc. gov. sa، كما أكدت الجهات الأمنية أنها سوف تعالج جميع البلاغات الواردة إليها من المواطنين والمقيمين بسرية تامة.

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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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2 تعليقات
  1. اخرص يقول

    واااو ياله من انجاز تافه..عيب عيييب

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  2. اخرص يقول

    واااو ياله من انجاز تافه

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