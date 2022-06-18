حرارة تصل ل50 على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام ال4 المقبلة بالسعودية

في بيان عاجل قام بنشره لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حذر المركز الوطني للأرصاد من حالة الطقس التي ستسود البلاد بالأيام ال4 المقبلة، وقالت الهيئة في البيان الذي قامت بنشره اليوم، أن البلاد ستشهد ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، تصل على إثره ل50 درجة مئوية في بعض المناطق، وفي أغلب المناطق، ستتراوح درجات الحرارة بين ال47 وال50 درجة، كذلك توجهت الهيئة للمواطنين ببعض النصائح، التي طلبت منهم الالتزام بها ليتمكنوا من اجتياز موجة الحر القادمة.

طقس الأيام ال4 المقبلة بالسعودية

وفي بيان المركز الوطني للأرصاد، حذر المركز المواطنين والمقيمين من الارتفاعات الملحوظة بدرجات الحرارة، وقال بأن بعض المناطق على مستوى المملكة، ستشهد ارتفاعات ملحوظة بدرجات الحرارة، تصل على إثرها ببعض المناطق حد ال50 درجة مئوية، وتوقع المركز أن تشهد البلاد موجة حارة، تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى بين ال47 وال50 درجة مئوية.

وبحسب البيان، فإن درجات الحرارة المرتفعة ستؤثر على أغلب محافظات المنطقة الشرقية بالإضافة للأجزاء الواقعة بين ينبع والمدينة المنورة، وعلى الأجزاء الشرقية للرياض والحدود الشمالية والقصيم، فإن درجات الحرارة ستصل إلى ما بين 45 و47 درجة مئوية، بحسب التوقعات التي كشف عنها المركز الوطني للأرصاد بالمملكة.

وتوجه المركز الوطني للأرصاد من خلال بيانه، برسالة هامة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، يطالبهم من خلالها، بضرورة توخي الحذر، مع الالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بالمملكة، من أجل سلامة الجميع، ومن بين الإرشادات الواجب اتباعها لاجتياز تلك الموجة، الإكثار من شرب السوائل الباردة مع تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة، كذلك ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة والابتعاد عن الألوان الداكنة، والحفاظ على ارتداء غطاء الرأس أثناء السير بالخارج.