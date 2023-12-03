حدث نادر.. استئصال غدة درقية تزن 4 كيلو من رقبة مريضة

نجح فريق طبي عراقي في استئصال غدة درقية بوزن 4 كيلو جرام من رقبة مريضة عراقية، بالأمس السبت.

وكانت تعاني المريضة العراقية التي أُصيبت بهذه الغدة من عدم قدرتها على التحرك بشكلًا طبيعيًا، مما كان يعوق حركتها.

وكشفت وزارة الصحة العراقية، بالأمس السبت، أن فريق طبي بمستشفى تكريت التعليمي نجح في استئصال غدة درقية بوزن 4 كيلو جرامات لمريضة من أهالي المحافظة.

بيان وزارة الصحة العراقية

نشرت وزارة الصحة العراقية بيانًا جاء فيه: “تمكن فريقًا طبيًا في مستشفى تكريت التعليمي التابع لدائرة صحة صلاح الدين من إجراء عملية نادرة لاستئصال غدة درقية ضخمة بوزن 4 كغم لمريضة من أهالي المحافظة”.

وأوضح الدكتور احسان الساري، رئيس الفريق الطبي وأخصائي الجراحة العامة والجراحة بالمنظار أن الفريق الطبي قام بإجراء فحوصات طبية واشعاعية للمريضة قبل إجراء الجراحة، حيث تم استئصال الغدة الدرقية واخرجت إلى ردهة الإنعاش الجراحي.

وأشار الساري إلى أن المريضة بصحة جيدة خلال الفترة الحالية، وذلك بفضل جهود الفريق الطبي والتمريضي والصحي الساند في المستشفى.

الغدة الدرقية.. ما هي والأمراض التي تتسبب بها؟

هي الغدة الصغيرة التي تتحكم في أجهزة الجسم وتناغمها مع بعضها البعض، وذلك من خلال الهرمونات الضرورية التي تفرزها وتنظم عمل الجسم كله.

تسبب الغدة الدرقية العديد من الأمراض والآلام، حيث تؤدي إلى اضطرابات الجهاز الهضمي، ويعاني الشخص المُصاب بقصور الغدة الدرقية من الإمساك المزمن، وهناك العديد من الاضطرابات التي تتسبب بها الغدة الدرقية، منها:

-تغير في الشكل

حيث قصور أو زيادة الغدة الدرقية يؤدي إلى تغير الشكل الذي يكون عليه لون الأظافر وحدقة العين، حيث تميل لونهما للأصفرار، ويؤدي أيضًا لتساقط الشعر بشكل مبالغ فيه.

-التعب والخمول الدائم

يعد التعب وخمول الجسم من الأعراض التي يشعر بها المريض بزيادة أو قصور الغدة الدرقية، حيث يعاني من الإرهاق والرغبة المستمرة في النوم لفترات طويلة، بجانب ضعف الذاكرة، وسرعة ضربة القلب.

يأتي ذلك نتيجة نقص الهرمونات التي تُفرزها الغدة الدركية ، والتي تصحبها زيادة في الوزن وزيادة حساسية البرودة.

كما تؤدي الغدة الدرقية للشعور بالألم في العضلات، وخاصة الألم في الساقين واليدين، والتشنجات العضلية المفاجئة.