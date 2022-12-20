أخبار السعودية

حدث في جدة.. مواطن سعودي يرتكب جريمة تهز القلوب

محمد مختار

اهتزت قلوب السعوديين غضبا وحزنا اليوم، بعد انتشار خبر جريمة جدة، التي ارتكبها مواطن سعودي بسبب خلاف سابق مع أحد الأشخاص. ماذا حدث؟.

حدث في جدة.. مواطن سعودي يرتكب جريمة تهز القلوب 1 20/12/2022 - 3:13 م

مواطن سعودي يتسبب في وفاة شخص داخل سيارته

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أقدم أحد الأشخاص في جدة على ارتكاب واقعة لم تكن متوقعة، حين قرر أن يشعل النيران في سيارة وبداخلها صاحبها.

وتسبب ذلك في وفاة هذا الشخص داخل السيارة المشتعلة، وقال إن سبب هذا الفعل هو خلاف قديم حدث بينهما.

مواطن سعودي يرتكب جريمة، أخبار السعودية
الجاني بعد القبض عليه

القبض على الجاني

قامت قوات الداخلية في منطقة جدة بإلقاء القبض على الجاني، حيث تحركت بعد وقت قليل من وقوع الحادث قبل أن يلوذ المتهم بالفرار.

وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات مع المتهم كشفت وجود خلافات سابقة بينه وبين الضحية دفعته إلى ارتكاب الواقعة المؤلمة.

وأشارت إلى أن المتهم تم القبض عليه وتباشر النيابة العامة التحقيق معه، وسوف يتخذ ضده كل الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في الوقت الذي عبر فيه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن غضبهم من الواقعة، وقالوا إن أي خلاف لا يستدعي ارتكاب جريمة بهذه القسوة.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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