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حدث تاريخي في السعودية.. الرياض تستضيف مؤتمر التقييم الدولي

محمود عز

للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، تستضيف الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، مؤتمر التقييم الدولي 2022، خلال الفترة من 3 وحتى 5 أكتوبر المقبل بمدينة الرياض.

السعودية

يأتي ذلك برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بالتعاون مع لجنة مؤتمر التقييم الدولي IVC، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وجاءت استضافة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لهذا الحدث الدولي الرئيسي، تتويجاً لجهودها في تنظيم وتطوير المهنة، كونها الجهة المخولة بتنظيم مهنـة التقييم فـي المملكة العربية السعودية لفرع تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات وأضرار المركبات.

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وحسب بيان رسمي من السفارة السعودية، حصل نجوم مصرية على نسخة منه، يهدف المؤتمر في نسخته رقم 12 إلى تسليط الضـوء على مهنة التقييم والفرص الواعدة التي تحققها.

ويتضمــن جدول الأعمال جلسات حوارية لمتخصصين في مجال التقييم ورؤساء منظمات التقييم حول العالم، ويشارك بها أكثر من 25 متحدثًا من عدة دول، ويمكن للراغبين بالحضور التسجيل عبر موقع المؤتمر https://www.ivc-forum.org.

هذا بجانب اسـتعراض وتبادل أفضـل الممارسات المحلية والعالمية في مهنة التقييم، والاطلاع على مستجدات المهنة وأحدث اللوائح والأنظمة الدولية.

بالإضافة إلى نقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها من خلال مشاركة خبراء ومتحدثين دوليين، وإبراز دور المقيم في حفـظ الحقوق وتحقيق العدالة.

يذكر أن المؤتمر الذي يُعقد كل عامين، يعد حلقة وصل بيــن المقيّميــن والمنظميــن والأكاديميين والممارسـين لمناقشــة الموضوعــات المهمــة وأحــدث الاتجاهــات فــي المهنة.

محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة دفعة 2011 .. وعضو نقابة الصحفيين المصرية
عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية مثل أموال الغد والتحرير والشروق والدستور الأصلي بجانب مواقع عربية متنوعة


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