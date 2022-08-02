حجز موعد مكتب العمل 1444 خدمة الموعد الإلكتروني mol.gov.sa “رابط” وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

خدمة حجز موعد مكتب العمل في السعودية، من أهم الخدمات التي يتم البحث عنها، وذلك للمقيم والوافد، حيث تتيح تلك الخدمة للعملاء، حجز الموعد بشكل إلكتروني وذلك لزيارة فروع الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في العديد من المناطق بالسعودية، وتتيح لهم التعرف على المواعيد الخاصة بهم، وإنجاز المهام عن بعد، ولعل الروابط الإلكترونية، سهلت الأمر على الجميع، بدلًا من الذهاب للمكتب الرسمي وتكدس المواطنين بالمكاتب الحكومية، ولعل تلك الروابط أصبحت هي الحل الآمن بالوقت الحالي.

ونتابع معكم تلك الخدمة سواء من موقع mol.gov.sa أو من خلال الموقع الرسمي للموارد البشرية وهو hrsd.gov.sa ولها العديد من الخدمات التي تقدمها، وسوف نقوم بعرض طريقة حجز الموعد في تلك المواقع في السطور المقبلة، من أجل الإستفادة بشكل أكبر.

رابط حجز موعد مكتب العمل 1444

تابع الرابط https://mol.gov.sa للتسجيل المباشر بالخدمة

تابع رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

هذه الخدمة متاحة للجميع وبالموقع وصف للخدمة والأخبار العامة به

طريقة حجز موعد بمكتب العمل mol. gov. sa

قم بزيارة الرابط السابق:

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للإستعلام عن موعد محدد

في حالة تسجيل موعد جديد أكتب بيانات صاحب الموعد

أكتب رقم الهوية ورقم الجوال الخاص بصاحب الموعد

أكتب إسم صاحب الموعد وأضغط على التالي

أستكمل البيانات لحجز الموعد الجديد الذي تريده

قد تؤدي البيانات الخاطئة لتعذر عملية التسجيل

وبعض المواقع الإلكترونية تقوم بتعطيل عملية التسجيل لحجز موعد بخدمة ما، ويرجع ذلك لفشل عملية التسجيل، أو من خلال الإدلاء ببيانات خاطئة، حيث يسعى الجميع للتعرف على الأخبار من خلال تلك المواقع: