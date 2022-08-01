حجز موعد تقدير الحوادث 1444 taqdeer .sa مركز خميس مشيط والمدينة المنورة بالسعودية

الآن نتابع رابط حجز موعد تقدير الحوادث بالسعودية 1444، حيث تعد منظومة تقدير هي منظومة رسمية لتنظيم عمليات تقييم أضرار الحوادث، وذلك عن بعد بشكل إلكتروني، وتقدم الخدمات عن طريق ذلك، بشكل إحترافي، وتقدم العديد من المقاييس المختلفة وسرعة بالأداء من أجل الوصول لمعدل خدمة أعلى للمواطن، وتضم المنظومة 24 مركز حول السعودية، وتساهم في حفظ الحقوق وتقييم وتقدير أضرار المركبات بحرفية عالية، وشعارها هو تقدير ولا أسهل، مما يعني أن الطرق المتبعة غاية بالبساطة من أجل إنجاز المهام.

ويتم تقديم الخدمات في كافة المدن بالسعودية، مثل المدينة المنورة والخبر والطائف والدمام والقطيب وخميس مشيط، ويمكنكم تغيير موعد التقدير، أو إلغاء حجز موعد تقدير من خلال الذهاب للمنصة الإلكترونية وإختيار هذا الأمر، وفي مراكز تقدير يتم تعويض المتضرر في أي حادث مروري بنسبة معينة، وذلك عبر متابعة الأجزاء المتضررة ونسبة الضرر الواقع عليها.

حجز موعد تقدير الحوادث 1444

تابع هذا الرابط

يتم تسجيل الدخول بالمنصة الإلكترونية بتقدير الحوادث

قم بالدخول على قسم إستقبال المستفيدين

ثم يتم تحويلك على قسم فحص وتقدير الأضرار

الخطوة الأخيرة يتم إصدار التقرير وإرساله للجهات المعنية

الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية تقوم بمساعدتك بهذا الأمر

يمكنكم التواصل مع الرقم 920000460 من أجل منظومة تقدير

تابع قسم الخدمات الإلكترونية للتعرف أكثر على المزايا المتاحة

أو قم بزيارة مكاتب مطالب التأمين بالموقع الرسمي السابق عرضه

taqdeer.sa

وتساءل البعض متى يتم تعويضي بنسبة 100% من قيمة القطعة الأصلية، والإجابة هي متاح التعويض في الحالات الآتية: