حجز موعد تقدير الحوادث 1444 taqdeer .sa مركز خميس مشيط والمدينة المنورة بالسعودية
الآن نتابع رابط حجز موعد تقدير الحوادث بالسعودية 1444، حيث تعد منظومة تقدير هي منظومة رسمية لتنظيم عمليات تقييم أضرار الحوادث، وذلك عن بعد بشكل إلكتروني، وتقدم الخدمات عن طريق ذلك، بشكل إحترافي، وتقدم العديد من المقاييس المختلفة وسرعة بالأداء من أجل الوصول لمعدل خدمة أعلى للمواطن، وتضم المنظومة 24 مركز حول السعودية، وتساهم في حفظ الحقوق وتقييم وتقدير أضرار المركبات بحرفية عالية، وشعارها هو تقدير ولا أسهل، مما يعني أن الطرق المتبعة غاية بالبساطة من أجل إنجاز المهام.
ويتم تقديم الخدمات في كافة المدن بالسعودية، مثل المدينة المنورة والخبر والطائف والدمام والقطيب وخميس مشيط، ويمكنكم تغيير موعد التقدير، أو إلغاء حجز موعد تقدير من خلال الذهاب للمنصة الإلكترونية وإختيار هذا الأمر، وفي مراكز تقدير يتم تعويض المتضرر في أي حادث مروري بنسبة معينة، وذلك عبر متابعة الأجزاء المتضررة ونسبة الضرر الواقع عليها.
حجز موعد تقدير الحوادث 1444
- تابع هذا الرابط
- يتم تسجيل الدخول بالمنصة الإلكترونية بتقدير الحوادث
- قم بالدخول على قسم إستقبال المستفيدين
- ثم يتم تحويلك على قسم فحص وتقدير الأضرار
- الخطوة الأخيرة يتم إصدار التقرير وإرساله للجهات المعنية
- الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية تقوم بمساعدتك بهذا الأمر
- يمكنكم التواصل مع الرقم 920000460 من أجل منظومة تقدير
- تابع قسم الخدمات الإلكترونية للتعرف أكثر على المزايا المتاحة
- أو قم بزيارة مكاتب مطالب التأمين بالموقع الرسمي السابق عرضه
taqdeer.sa
وتساءل البعض متى يتم تعويضي بنسبة 100% من قيمة القطعة الأصلية، والإجابة هي متاح التعويض في الحالات الآتية:
- إذا لم يتم على القطعة المتضررة أي إصلاح سابق بجودة متدنية
- وكذلك عدم وجود أي ضرر سابق على جزء من القطعة المتضررة من الحادث