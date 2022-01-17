طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد

حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد من الخدمات الهامة لدى أبناء المملكة العربية السعودية من المواطنين أو المقيمين، فقد أتاحت وزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، فتمكنك خدمة حجز موعد المرور عبر أبشر من تلبية العديد من الخدمات مثل إستخراج رخصة القيادة أو تجديدها، أو إصدار تصريح تصدير مركبة للخارج أو غيرها من الخدمات، فتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية مؤخراً لتتوافق مع التحول الرقمي وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد

تُعد منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية من أهم المواقع التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على الأشخاص هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة الإزدحام في مكاتب المرور مما يؤدي إلى حماية المواطنين من إنتشار عدوى فيروس كورونا، ولذلك إليك خطوات حجز موعد في المرور السعودي عبر أبشر:-

• الخطوة الأولى هي التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية مباشرة من خلال هذا الرابط.

• ثم الضغط على أبشر أفراد.

• وبعد ذلك يتم النقل على تسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال ( اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية- وكلمة المرور).

• ثم إدخل الرمز المرئي الذي يظهر أمامك.

• وبعدها يتم إدخال رمز التحقق التي تم إرساله على رقم هاتفك الجوال.

• ثم الضغط على تسجيل الدخول.

• من خلال الصفحة الرئيسية يتم التوجه إلى قائمة الخدمات الموجودة يمين الصفحة والضغط على “المزيد”.

• يجب إختيار خدمات المرور.

• ثم الضغط على حجز موعد.

• ومن قائمة الخدمات يجب إختيار الخدمة التي تريد إنجازها في المرور.

• ثم اختيار فرع المرور التي تريد الذهاب إليه في المملكة.

• ثم قم بإختيار اليوم والموعد المناسب.

• ثم النقر على تأكيد على بيانات الموعد بعد قراءة التعليمات والشروط.

• وأخيراً سوف يتم إظهار صفحة تحتوي على تذكرة الموعد.

وهذه هي خطوات حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد .