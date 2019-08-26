حجز موعد الجوازات السعودية موقع أبشر للخدمات الإلكترونية

خدمة حجز موعد الجوازات السعودية ضمن خدمة المواعيد الإلكترونية على موقع أبشر الجديد للأعمال والأفراد، والذي خصصته وزارة الداخلية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين من كافة قطاعاتها الأمنية ومنها المديرية العامة للجوازات و الأحوال المدنية وخدمات المرور والديوان العام للوزارة، عبر تسجيل الدخول عل منصة أبشر أفراد أو أعمال، وسنوضح خطوات حجز المواعيد للحضور إلى مقرات ومكاتب الجوازات لإنهاء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها إلكترونياً وتستلزم حضور صاحب الطلب بنفسه سواء كان مواطن أو مقيم.

المديرية العامة للجوازات جددت دعوتها للمستفيدين من المواطنين والمواطنات بشكل عام، إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات المقدمة لهم عبر منصة أبشر، وعلى رأسها خدمة حجز موعد الجوازات السعودية من منصة أبشر أفراد، لتحديد موعد حضور طالب الخدمة إلى أحد فروع أو مكاتب الجوازات لتسجيل وقاعة مثل تسجيل طفل جديد، أو إنهاء إجراءات طلب مثل تجديد أو استخراج جواز السفر، وبالتالي لا يتم إضاعة وقت ومجهود طالب الخدمة، حيث يستطيع تحديد الموعد والتاريخ الذي يناسبه للحضور، من قائمة المواعيد المتاحة من الخدمة وفق تطور عمليات الحجز للمستفيدين.

خدمة حجز موعد الجوازات السعودية

الخطوات الخاصة بخدمة حجز المواعيد الإلكترونية ومنها مواعيد المديرية العامة للجوازات، ستكون بدايتها من تسجيل الدخول على موقع أبشر الجديد منصة أبشر أفراد، وهناك توضيحات حول كيفية التسجيل في أبشر وتفعيل الحساب، وبالتالي التمكن من الدخول على موقع وزارة الداخلية أبشر الجديد، للوصول إلى باقي الخدمات للاستعلامات.

بخصوص خدمة حجز المواعيد الإلكترونية متاحة من البوابة الخارجية على ابشر أفراد، ومنها مواعيد الجوازات وإدخال رقم الهوية الوطنية للتأكد من البيانات، ثم استكمال الخطوات للحصول على موعد من اجل إصدار جواز السفر، أو تجديد جواز السفر لمواطنة أو مواطن خاصة من يبلغوا 21 سنة من النساء والمقرر إضافتها لخدمات أبشر، والتي تتم عبر الدخول على مواعيد الجوازات ثم الانتقال لبوابة حجز المواعيد، ثم اختيار مسمى الخدمة، اختيار الموعد من قائمة المواعيد المتاحة بعد تحديد الوقت والتاريخ وموقع أو مكان تواجد مكتب الإدارة المختصة.

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