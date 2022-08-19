حجز موعد الاحوال المدنية 1444-2022

يبحث الكثير من المواطنين على خدمة حجز موعد الاحوال المدنية، والتي تم إطلاقها بهدف التيسير على الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يمكن لأي مواطن حجز موعد الأحوال المدنية من أجل إجراء أي خدمة تهمه بكل سهولة بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي سوف نوضحها لكم في هذا المقال.

حجز موعد الاحوال المدنية

أصبح حجز مواعيد الاحوال المدنية أمرا سهلا، بعدما بدأت وزارة الداخلية وشئون الأحوال المدنية بتسهيل إجراءات الحجز للمستفيدين من مواطني المملكة، حيث أصبح بإمكان المواطن حجز مواعيد الاحوال في أي فرع من إدارات الأحوال المدنية القريبة من محل سكنه بدلًا من الذهاب للإدارة نفسها والتزاحم بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وإجراء الخدمات بكل سلاسةوسهولة دون الحاجة ببذل الكثير من الوقت والمجهود. .

حجز موعد الاحوال بدون أبشر

يسرت وزارة الداخلية على بعض الفئات كذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 85 عاما إمكانية حجز موعد الاحوال المدنية بدون أبشر وذلك في من خلال الربط بين خدمات وزارة الداخلية في المملكة مع وزارة الإتصالات، حيث أتاحت لهذه الفئات خدمة حجز موعد الاحوال بدون أبشر من خلال تخصيص أرقام جوال يمكن الإتصال بها أو مراسلتها عبر الـ sms نصيًا وهذه الأرقام 77799 و 920022133 .

وذلك في خدمة أسمتها الوزارة “تقدير”حتى يستطيع الراغب في حجز موعد الاحوال المدنية بدون أبشر يمكنه كتابة موعد الحجز وتاريخه وإرساله في رسالة نصية عبر رقم الهاتف المخصص أو التواصل مع خدمة العملاء القائمة على هذه الخطوط أو التواصل عبر الإيميل الإلكتروني الخاص بهذه الخدمة وهو[email protected] .

خلال خدمة تقدير ستقوم الوزارة بإرسال مندوب من مديرية الأحوال المدنية لمساعدة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج وتجديد بطاقات الهوية وغيرها من شئون الأحوال المدنية، ويكون ذلك بعد إثبات حالتهم بالتقارير الطبية التي تثبت حالتهم عبر موقع الداخلية أو خدمة العملاء.

خطوات حجز موعد في الاحوال المدنية للمقيمين بالمملكة

الدخول على هذا الرابط المباشر المختص بحجز الأحوال المدنية “ من هنا “.