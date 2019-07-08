حجز موعد الأحوال المدنية واضافة مولود وأرقام خدمة العملاء

حجز موعد الأحوال المدنية من أبرز الخدمات الالكترونية التي يقدمها موقع أبشر سواء للمواطن السعودي أو الوافد أو المقيم في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير العديد من التسهيلات كي تجعل كل الخدمات الكترونية، وهذا بالطبع يوفر على المواطنين والمقيمين الوقت والجهد، وفي هذه المقالة نستعرض بالتفصيل طريقة حجز موعد الأحوال المدنية وأيضاً الاحوال المدنية حجز موعد اضافة مولود فتابعونا.

حجز موعد الأحوال المدنية

بوابة أبشر الإلكترونية تتيح لك و للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خدمة حجز موعد الأحوال المدنية ، وهذة الخدمة تتطلب حساب في ابشر ويتم حجز الموعد بسهولة عبر الخطوات التالية:

أولا الدخول إلي حسابك أو حساب المستفيد عبر بوابة أبشر مواعيد الاحوال ، عبر الضغط على اسم الموقع. بعد دخولك إلي الموقع تقوم بملأ البيانات التي يحتاجها الموقع في الخيارات المخصصة لها وهي رقم الهوية الوطنية للمواطن، أو الإقامة للمقيم، وتاريخ الميلاد، والرمز المرئي الظاهر في الصفحة ثم تضغط علي زر التحقق من البيانات التي تم إدخالها. بعد الدخول يقوم بالدخول علي خدمة حجز موعد علي الأحوال المدنية. والخدمات التي يقدمها الموقع مثل الإبلاغ عــن الوثائــق المفقــودة، طلــب وثيقــة بــدل فاقــد، حجــز موعــد، تحســين ، تقديـر ، بياناتـي ، شـهداء الواجـب ، التعريـف بتابـع ، الاســتعلام عــن صلاحية الهويــة. واختار المواعيد والخطط المناسبة لك وتتلاءم معك ومع وقتك من المواعيد المتاحة في الموقع. وبعد اختيار الخطة قم بالحجز .

الاحوال المدنية حجز موعد اضافة مولود

حجز إضافة مولود من الخدمات التي إضافتها المملكة في الآونة الأخيرة، والذي يبحث عنها الملايين بسبب أهميتها، و خدمة علي الموقع التي تخص المواليد الجدد في الأسرة .

رقم الاحوال المدنية

تيسيراً على المواطنين قامت الأحوال المدنية بعمل رقم خدمة العملاء، كي يجيب على كل أسئتكم، حيث يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية:

77799

أو الاتصال على الرقم الأتي : (920022133)

البريد الالكتروني [email protected] .

في حال واجهتكم اي مشكلات في الحجز أو التواصل مع خدمة العملاء يمكنكم أن ترسلوها لنا في التعليقات.