“Riyadh season” حجز تذاكر ونترلاند 2022 مدينة ألعاب متكاملة في موسم الرياض “فوق الخيال”

قامت اللجنة المنظمة لفعاليات موسم الرياض 2022 بالإعلان عن افتتاح مدينة الألعاب المذهلة ونترلاند وذلك للعام الثالث، يعتبر الموسم حدث ضخم٬ حيث قامت هيئة الترفيه السعودية بالإشراف عليه، ويشكل Riyadh season وجهة سياحية تجذب الكثيرين إلى المملكة العربية السعودية، فهو موسم ثقافي ترفيهي يتم فيه تنظيم العديد من الحفلات والفعاليات ضمن رؤية المملكة للنهوض بقطاع السياحة 2030، هذا وقد انطلق موسم الرياض في نسخته الثالثة تحت شعار “فوق الخيال”.

ونترلاند.. مدينة ألعاب متكاملة ضمن فعاليات موسم الرياض 2022

في النسخة الثالثة من موسم الرياض حرصت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة على منح منطقة ونترلاند اهتماماً أكبر، ففي هذا الموسم سوف تقام منطقة ونترلاند على مساحة أكبر تمتد إلى نحو 376.025 كيلو متر مربع، تحتوي منطقة ونترلاند ست مناطق متخصصة للألعاب والترفيه تم تقسيمها على النحو التالي:

السيرك.

المسارح.

الألعاب الكهربائية.

ألعاب الفيديو.

ألعاب ونترلاند الرياض

وقد استطاعت منطقة ونترلاند أن تجذب العديد من الزائرين وأن تصبح وجهتهم المفضلة خلال فعاليات موسم الرياض وخاصة في أيام إجازات آخر الأسبوع، وتحتوي منطقة ونترلاند على مجموعة من الألعاب الشيقة مثل:

سكاي لوب.

بيت الرعب.

حلبة التزلج الخارجية.

ألعاب ممتعة وأجواء فوق الخيال في #ونتر_وندرلاند 😍🎡🎢

عيش الوناسة واحجز تذكرتك 🎟https://t.co/Gt3L5U2Ens#موسم_الرياض pic.twitter.com/uybAAxSUNZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 31, 2022

موقع حجز تذاكر دخول منطقة ونترلاند

يمكن حجز تذاكر دخول منطقة ونترلاند ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 من خلال الدخول إلى موقع تكت مكس أو من خلال الموقع الرسمي Riyadh season وتحديد الطريقة التي تريد من خلالها تسديد قيمة التذكرة.

أسعار تذاكر ونترلاند موسم الرياض Riyadh season

فيما يخص أسعار تذاكر دخول منطقة ونترلاند فقد تم تحديدها على النحول التالي: