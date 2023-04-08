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حجز تذاكر معرض 100 براند سعودي في الرياض 2023 “بادر بالشراء” عبر موقع TicketMx

سها ناجي

شهدت مدينة الرياض إقامة معرض “100 براند سعودي”، الذي تقوم بتنظيمه هيئة الأزياء، لعرض التصاميم المميزة والفريدة من المجوهرات والاكسسوارات لأكثر من 160 مصمم ومصممة من كافة أنحاء المملكة، حيث يتيح لك المعرض فرصة مشاهدة أحدث التصاميم الحصرية والمختلفة، مثل ازياء الكوتيور، والملابس الجاهزة، والعطور والحقائب والأحذية، الاكسسوارات والمجوهرات وللتعرف على التفاصيل تابع المقال.

تذاكر معرض 100 براند سعودي
تذاكر معرض 100 براند سعودي
تذاكر معرض 100 براند سعودي
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حجز تذاكر معرض 100 براند سعودي

يمكنكم الآن حجز تذاكر معرض 100 براند سعودي إلكترونيا من خلال الإنترنت، عن طريق إتباع الخطوات التي وضعتها هيئة الأزياء السعودية، وقد تم طرح التذاكر الخاصة بالمعرض عبر منصة تكت مكس، وهي متاحة للجميع، وتعد هذه هي النسخة الثالثة، في إطار فعاليات مستقبل الأزياء في المملكة العربية السعودية وخاصة الرياض، الجدير بالذكر أن المعرض سيلقي الضوء حول 100 ماركة أو أكثر والتي تجمع بين الماضي والحاضر.

موعد إقامة المعرض

بدأ المعرض يوم 5 أبريل 2023، وسينتهي يوم السبت الموافق 8 أبريل، ويفتح المعرض أبوابه للزوار للاستمتاع بكافة المعروضات والتصاميم من الساعة التاسعة صباحا وحتى 1.30 صباح بتوقيت مكة المكرمة.

خطوات حجز تذاكر المعرض

حددت الهيئة المسؤولة عن معرض 100 براند سعودي مجموعة من الخطوات التي يمكنكم اتباعها لحجز التذاكر وهي كالتالي:

  • يرجى الولوج إلى منصة تكت مكس من هنا.
  • يرجى قراءة كافة المعلومات الخاصة بالمناسبة والمكان.
تذاكر معرض 100 براند سعودي
تذاكر معرض 100 براند سعودي

  • يجب ادخال البريد الالكتروني وكلمة السر.
  • انقر على تسجيل الدخول من خلال تكت مكس.
  • انقر على الموعد المناسب لك.

  • قم بتحديد عدد التذاكر التي تريدها.
  • انقر على كلمة اشتري الأن مع ادخال كود الخصم إذا كان لديكم.
  • حدد وسيلة الدفع المناسبة لك ومن ثم قم بالسداد.
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سها ناجي

اسمي سها ناجي، بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، أحب الكتابة والتدوين، كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية.

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