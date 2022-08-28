حجز تذاكر رابح صقر الحفل الختامي لموسم الجيمرز 2022

تسعى المملكة العربية السُّعُودية إلى إقامة العديد من المواسم والمهرجانات المميزة التي تجذب فيها الفنانين من مختلف الجنسيات العربية والعالمية رغبةً من الحكومة السُّعُودية بتوطيد العلاقات وخلق روح من التبادل الحضاري والثقافي بين الدول، موسم الجيمرز من مواسم المملكة لعشاق الألعاب الإلكترونية تشرف عليه هيئة الترفيه السعودي الذي يختتم فعالياته نهاية كل أسبوع بحفل غنائي مميز للعديد من الفنانين العرب والأجانب، ومع اقتراب نهاية هذا الموسم تم الإعلان عن الحفل الموسيقي الختامي الذي سنتعرف على تفاصيله في هذا المقال.

حفل رابح صقر لموسم الجميرز

ضمن فعاليات موسم الجيمرز، وحسب ما معهود منذ بداية هذا الموسم فإن نهاية كل أسبوع يكون حفل موسيقي مميز لألمع النجوم من مختلف الدول العالمية والعربية، اليوم تم الإعلان عن الحفل الختامي لموسم الجيمرز الذي يحييه مجموعة من نجوم العالم والفنان العربي الكبير رابح صقر، سنتعرف على تفاصيل هذا الحفل في الأسطر القادمة.

موعد الحفل الختامي لموسم الجيمرز

انطلق موسم الجيمرز قبل حوالي سبع أسابيع شاملاً العديد من العروض للألعاب الإلكترونية المميزة، وقد أقبل الموسم على نهايته حيث تم الإعلان من قبل هيئة الترفيه عن حفلةٍ غنائية تختتم بها الموسم يحييها ألمع النجوم العالميين برفقة الفنان رابح صقر، سنتعرف على موعد الحفل وتفاصيل أكثر عنه.

موعد حفل DIMITRI و LIKE MIKE ,JAZZY SPA SOUNDS, LOUSH, ورابح صقر

أعلن منظمو موسم الجيمرز عن حفل ختامي لموسم الجيمرز، بصحبة مجموعة رائعة من الفنانين العالميين برفقة الفنان الخليجي المحبوب رابح

يوم الخميس, 01 سبتمبر 2022.

الوقت : من 08:00 م الى 01:00 ص.

المدينة : الرياض.

المكان : نكست لفل – محمد عبده ارينا.

السعر شامل الضريبة : تبدأ من 300 ريال.

أسعار تذاكر الحفل الختامي

أعلنت هيئة الترفيه السعودي عن أسعار تذاكر الحفل الختامي لموسم الجيمرز، وبعدة فئات وقد جاءت أسعار التذاكر كالتالي:

REGULAR : 300 ريال.

VIP (Standing) : 1,000 ريال.

BOX : 1,900 ريال.

طريقة حجز تذاكر الحفل الختامي

بعد أسابيع من الترفيه والمرح، جاء موعد الحفل الختامي العالمي لموسم الجيمرز الذي يمكن حجز تذاكره عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني، واختيار حفلة DIMITRI VEGAS و LIKE MIKE ,JAZZY SPA SOUNDS, LOUSH, و رابح صقر، ثم اختيار فئة التذاكر وعددها واختيار طريقة الدفع.

تطرقنا سوياً إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن الحفل الختامي لموسم الجيمرز السعودي، والذي أقامه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على فترة دامت لشهرين متتاليين، تعرفنا على تفاصيل الحفل وأسعار التذاكر وخطوات حجز التذاكر.