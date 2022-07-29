حجز اختبار ستيب step بالخطوات ومواعيده

حجز اختبار ستيب هام للغاية لمعرفة القدرة والكفاية في اللغة الإنجليزية بواسطة مجموعة من الأسئلة يتراوح عددها ما بين 117 وحتى 133 سؤال، يتم الإجابة عنها وتخضع عملية توزيع الأسئلة لعدة ضوابط، ويتم إجراء اختبار ستيب برعاية هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، وهو يشابه إلى حد ما الاختبارات العالمية الشهيرة مثل Toefl and Ilets، ويسعى الكثير من الطلاب الى حجز مكان لهم في برامج اللغة الإنجليزية التي تدعمها الجامعات السعودية بواسطة حجز اختبار ستيب الذي يتطلب أن يكون لدى الطالب مستوى معين من الخبرة في اللغة الانجليزية، أو لتحديد المستوى الشخصي للطالب في اللغة الإنجليزية ولذلك يجب على الأشخاص الراغبين في تحديد مستواهم في اللغة أن يتعرفوا على آلية توزيع الأسئلة بعد حجز اختبار ستيب.

حجز اختبار ستيب

ينبغي على الأشخاص الراغبين بحجز الاختبار اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب. الضغط على تبويب ملف المستفيد. الضغط على تسجيل الدخول. من الملف الشخصي تحديد نوع الاختبار. تعيين الطريقة المفضلة من أجل القيام بالاختبار. قراءة الملاحظات بشكل جيد. الضغط على زر متابعة. الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على التالي. تعيين المركز الأقرب لخوض الاختبار. تعيين موعد الاختبار. الضغط على متابعة. الموافقة على التعليمات. الضغط على تأكيد الحجز. سداد المبلغ المالي.

ألية اختبار ستيب

يعتمد اختبار ستيب على العديد من الأسئلة لتي يتم توجيهها إلى الطالب مرفقة بعدة خيارات يجب على الطالب اختيار أحدها ويتم توزيع الأسئلة بالطريقة التالية:

التحليل الكتابي 10%.

فهم المسموع 20%.

التراكيب النحوية 30 %.

فهم المقروء 40%.

مواعيد حجز اختبار ستيب 2022 ونصائح هامة