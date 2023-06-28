حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يواصلون رمي جمرة العقبة الكبرى

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة، حسب سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مهللين بالتكبيرات التي تملأ قلوبهم بالفرحة والسرور.

وقام الحجاج بالوقوف على مشعر عرفات وأداء الركن الأكبر من أركان الحج، ثم ذهبوا إلى “المزدلفة” وهم يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب.

وفي سياق متصل يستمر الحجاج في رمي الجمرات الثلاث ابتداءً من الجمرة الصغرى ثم الوسطى حتى الكبرى، مع توافر جميع الخدمات التي يحتاج إليها الحاج.

وتكفل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالهدى على نفقته لجميع حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وضم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين نحو 1300 حاج وحاجة، وذلك من أكثر من 90 دولة على مستوى العالم، إضافة إلى 1000 من أسر الشهداء والمصابين في فلسطين، ونحو 1000 من أسر الشهداء والمصابين المشاركين في الحزم، كما تم استضافة 280 حاجًا من دولة سوريا.