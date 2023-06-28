حجاج برنامج ضيوف الملك يصلون إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق

وصل حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق، يشرف على هذا برنامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يبلغ عدد الحجاج 4951 حاجاً وحاجّةً وهم قادمون من 92 دولة حول العالم.

حركة تصعيد ضيوف البرنامج إلى مشعر منى

اتسمت حركة تصعيد ضيوف البرنامج إلى مشعر منى بالانسيابية.

شارك فيها مجموعة من القطاعات المعنية.

تم ضمان انتظام هذه المرحلة بواسطة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي قام بمتابعة جميع أعمال اللجان العاملة في البرنامج.

بفضل هذه المتابعة، تمكن الضيوف من أداء مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وروحانية، وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية.

تصريح الدكتور آل الشيخ

قد أشاد الدكتور “آل الشيخ”، رئيس هيئة الحج والعمرة الآتي: